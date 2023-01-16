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الرياضي

«السعودي» بطل «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

«السعودي» بطل «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
16 يناير 2023 19:45

رضا سليم (الشارقة)
أحرز المنتخب السعودي الملقب ب«شاهين»، المركز الأول لبطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بمنطقة جبال الفاية.
وحضر اليوم الختامي وتوزيع الجوائز الشيخ طارق القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الحازمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ويوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام ورؤساء الوفود المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة.
وعقب المنافسات، قام البطل العالمي طارق السعدي بتقديم عرض ليلي رائع لفنون الطيران اللاسلكي، مستخدماً الإضاءة الملونة التي أضفت على العرض جمالاً وروعة.
وجاءت الصدارة السعودية برصيد 197 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني المنتخب الألباني برصيد 268 نقطة، وحل في المركز الثالث الفرق المشترك من روسيا وبيلاروسيا محققاً 272 نقطة.
وعلى صعيد فردي الرجال، أحرز البيلاروسي يوهيني فيخور المركز الأول برصيد 18 نقطة، وحل الروسي نيكيتا ملينكوفا ثانياً برصيد 20 نقطة ونال الميدالية الفضية، بعد تساويه في النقاط «20 نقطة» مع زميله إدوارد داسي الذي حل ثالثاً بعد احتكامهما إلى قفزة إضافية.
وعلى صعيد السيدات انفردت البلغارية ليديا ديزهرنوفا بالصدارة برصيد 310 نقاط، وتلتها في المركز الثاني الروسية انستاسيا زوبكوفا برصيد 1412 نقطة، ثم الألبانية بورا مورينا ثالثة برصيد 1615 نقطة.
وأعرب الشيخ سالم بن محمد القاسمي، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي وترويج للسياحة في الإمارات عامة والشارقة خاصة، مشيراً إلى أن البطولة تعد من أنجح الفعاليات الموجودة بالشارقة ليس فقط بسبب عدد المشاركين من الطيارين، بل لأنها مصدر جذب للجمهور والزوار وتتميز بموقع فريد، وهو ما يميز جبال الفاية حيث لا يوجد مثيل لهذا الموقع في العالم.
ووجه نصر حموده النيادي، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والرعاية للحدث، الذي بات أحد أهم الأحداث بالمنطقة والعالم، وقال: «ما تحقق من نجاحات يعد وساماً على صدور أبناء الإمارات ويؤكد على أهمية تعاون وتضافر الجهود بين الهيئات الرسمية والقطاع الخاص، ونشكر هيئة الإنماء التجاري والسياحي ومجلس الشارقة الرياضي وشرطة وبلدية الشارقة وكل من أسهم في إنجاح البطولة».

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