بوستيجو يثبت أن أبوظبي أرض الإرادة

مراد المصري (دبي)

خطفت لقطات اللاعب الإسباني خوان بوستيجو الأضواء في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يصوب الكرات مستنداً على قدم واحدة فقط في نادي أبوظبي للجولف، حيث توج أمس الأول، بلقب بطولة جولة أصحاب الهمم الأوروبية، التي أقيمت بشكل مصاحب لبطولة "هيرو كاب" ضمن جولة دي بي ورلد للجولف.

بوستيجو يمارس الجولف بقدم واحدة، بعدما ولد فاقداً لأجزاء من قدمه اليمنى، أدى لعدم نمو القدم بالكامل بداية من منطقة الركبة وما دونها، لكن ابن مدينة بلباو الإٍسبانية، رفض أن يكون هذا عائقاً له في حياته، وبدأ في ممارسة رياضة الجولف، وقال: الجولف والحياة متشابهان للغاية، يجب تقبل نفسك كما أنت، في حال كان لديك قدم واحدة فإن لديك قدم واحدة، لذلك كن سعيداً بذلك، وأنا لم أشعر بأي مشكلة أبداً بأنني مختلف عن غيري، وأستمتع بممارسة لعبتي المفضلة.