سان جيرمان يسدد فاتورة كأس العالم

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أبدى كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، خيبة أمل إزاء الهزيمة أمام رين صفر/ 1 مساء أمس الأحد، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وطالب نجومه باستعادة تركيزهم من جديد، مؤكداً: «كأس العالم انتهت».

ومع بداية العام الجديد، كان سان جيرمان متصدراً الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه، لكن الفارق تقلص إلى ثلاث نقاط بعد هزيمتين للفريق أمام لنس ورين.

وتشكل هذه الخسائر ضغوطاً على جالتييه، خاصة في ظل ما يمتلكه الفريق من نجوم بارزين، ويدرك أنه لابد من استعادة الفريق لأفضل مستوياته من جديد. وقال جالتييه في تصريحات لمنصة «أمازون برايم فيديو»: «أشعر بخيبة أمل بشكل أساسي من الأداء. لم نصنع شيئاً، وكانت لنا أفضلية في مواقف محدودة للغاية.»

وأضاف: «كثفنا تركيزنا على الاستحواذ على الكرة وتراجع عدد كبير من اللاعبين دون تشكيل الضغط الكافي على دفاع رين.»

وسجل باريس سان جيرمان ثماني محاولات هجومية فقط خلال المباراة، وهو الأقل في مباريات الفريق بالدوري هذا الموسم، وقد سجل تسديدة واحدة فقط بين العارضة والقائمين.

وتلقى سان جيرمان الهزيمة الثالثة خلال آخر أربع مباريات له على ملعب رين في الدوري. وتحدث جالتييه عن مشكلات تتعلق بالنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار، بسبب عدم تشكيل خطورة واضحة على مرمى المنافس عند الدفع بالكرة إلى الأمام، وانطبق الأمر نفسه على النجم الفرنسي كيليان مبابي عند مشاركته من مقعد البدلاء، بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني مكان هوجو إيتيكي.

وقال جالتييه المدرب السابق لفرق ليل وسانت إيتيان ونيس، إن هناك حاجة «عاجلة» لعودة باريس سان جيرمان إلى المسار الصحيح.

وقال جالتييه: «بالطبع علينا تحقيق المزيد من الترابط بين الخطوط. كنا نعرف أننا سنخوض مباراة صعبة، وقد كان. حارس مرمى الفريق المنافس لم يختبر إلا نادراً. نحن بحاجة للمزيد من الإيقاع والحدة والترابط الفني بين اللاعبين.» وتابع: «لن أتحدث عن القلق، لكن يجب أن يكون هناك وعي. يمكننا أن نجد ألف عذر، ولكن كأس العالم انتهت.» وأضاف: «حتى لو كان لاعبو الفريق قد تفرقوا لمدة ثمانية أسابيع، نحن بحاجة الآن إلى تحقيق التماسك والإيقاع في الأداء.»

ويتوجه باريس سان جيرمان إلى السعودية لخوض مباراة استعراضية يوم الخميس المقبل، أمام «فريق موسم الرياض»، الذي يضم نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وينتظر أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثاً إلى النصر، في المباراة، ويطالب جالتييه لاعبيه بأعلى درجات التركيز حتى عند التدريب في فترة الإجازة. وستكون المباراة المقبلة لسان جيرمان في الدوري الفرنسي في 29 يناير الجاري، عندما يستضيف استاد ريمس، علماً بأنه سيواجه بايس دي كاسل في 23 من الشهر نفسه ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس فرنسا.

وقال جالتييه:«سيكون أمامنا عشرة أيام للعمل».