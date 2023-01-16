نادال يخسر ويعبر في «أستراليا المفتوحة»

ملبورن (أ ف ب)

خسر الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب، مجموعة ولكنه عبر إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه 7-5، 2-6، 6-4، 6-1 على البريطاني الشاب جاك درايبر.

ويسعى نادال لتعزيز رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى وتحقيق لقبه الـ23، ونجح في بلوغ الدور الثاني في ملبورن للمرة الـ17 معززًا سجله إلى 77-15.

يلتقي تاليًا مع الأميركي ماكينزي ماكدونالد الذي تغلب على مواطنه براندون ناكاشيما، في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

قال نادال بعد المباراة: "إنه فوز كنت بحاجة إليه. الأشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي (...) إذا أخذت في عين الاعتبار كل ما مررت به في الأشهر الستة الأخيرة، كانت بداية جيدة للبطولة".

وتابع: "لعبت ضد أحد أصعب المنافسين في الدور الأول، إنه يافع، لديه القوة وأعتقد أن لديه مستقبل مشرق..أعتقد أن هذا الفوز سيساعدني لما تبقى من البطولة".

لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لنادال الذي خسر ست من مبارياته السبع الأخيرة، بما فيها اثنتان هذا العام.

واستخدم نادال خبرته أمام اللاعب البالغ 21 عامًا المصنف 38 عالميًا والضربات الأمامية القوية، في حين ظهر البريطاني يدلك بطنه مرات عدة خلال المباراة، وبدا عاجزًا في المجموعة الأخيرة ليخسر بعد ثلاث ساعات و41 دقيقة.

كتب نادال العام الماضي التاريخ على ملعب رود لايفر أرينا، عندما توج بلقبه الـ21 الكبير ليفض الشراكة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيددر، بعدما تفوق على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي مثير من خمس ساعات ونصف وعاد من تأخر بمجموعتين.

أضاف اللقب الـ22 في رولان جاروس قبل أن يحقق الصربي الـ21 في ويمبلدون.

جاء تتويج نادال في أستراليا بغياب ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات قياسية، لترحيله على خلفية عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، لكنه عاد هذا العام ويبدأ حملته الثلاثاء.

وفي أبرز النتائج الأخرى لدى الرجال، تأهل كل من البولندي هوبرت هوركاش والإيطالي يانيك سينر والأميركي سيباستيان كوردا والكندي دينيس شابوفالوف.

لدى السيدات، عبرت الأميركية المنتفضة مؤخرًا جيسيكا بيجولا، الثالثة عالميًا، بفوز كاسح على الرومانية جاكلين كريستيان 6-0، 6-1.

كما حسمت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا مواجهة بطلتين سابقتين في ملبورن بفوزها على الزميركية صوفيا كينن 6-4، 7-6 (7-3)، لتبقى البطلة الوحيدة السابقة في أستراليا في المنافسات.

وفي أبرز النتائج، عبرت كل من البريطانية إيما رادوكانو والأميركية كوكو غوف ومواطنتها دانيال كولينز، وصيفة العام الماضي، واليونانية ماريا ساكاري والتشيكية بترا كفيتوفا.