نهيان بن مبارك يتوج أبطال «جائزة الشراع الكبرى»

أبوظبي (الاتحاد)

توّج الفارس الألماني جو ويتكر بطلاً لجائزة الشراع لونجين الكبرى، في ختام فعاليات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في مستهل انطلاقة فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول.

وشهد منافسة الكأس وتوّج الفائزين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وأحمد عبد الله القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، راعية جائزة الشراع لونجين الكبرى، وجمع غفير من الشيوخ وكبار الشخصيات، وضيوف الحدث في دورته السادسة.

وعقب مراسم التتويج، قال اللواء أحمد ناصر الريسي: نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الشراع الدولية في دورتها السادسة، وانطلاقتها في أولى فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول، وهي تجتذب مشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة من نخبة فرسان قفز الحواجز يمثلون 47 دولة حول العالم، بصحبتهم 470 خيلاً، مما يشير إلى أهمية البطولات الدولية التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات كبطولات دولية رفيعة المستوى وقيّمة الجوائز.

وأضاف الريسي: أمام هذا المشهد لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل شكرنا وتقديرنا للقيادة الرشيدة التي جعلت كل هذا ممكناً بما تقدمه من دعم بكل أشكاله، ولجميع أنشطة الفروسية، كما نتقدم بشكرنا الخاص إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعمه المتصل، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، على اهتمامها ورعايتها لبطولة الشراع الدولية على مدى ست دورات.

وأقيمت منافسة كأس الشراع لونجين الكبرى مساء الأحد في ختام فعاليات البطولة، بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (155) سم، وشارك في جولتها الأولى 40 فارساً وفارسة، وأحرز مركز الصدارة الفارس البريطاني جو ويتكر المشارك رقم (4) مع الجواد «هولاهوب جيه آر»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 42.01 ثانية.

وفاز الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد مع الفرس «أرباتش دو رو»، بكأس الجولة الذهبية في منافسة الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، في زمن بلغ 38.20 ثانية، وتوّج الفارس الألماني ديفيد ويل مع الجواد «سنشو دو روت» بطلاً للجولة الذهبية، جائزة الشراع لونجين الكبرى لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي جاء ختامها بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز (145) سم، وأكمل الجولة في زمن سريع وبلغ 36.13 ثانية.

توّج الفائزين بكأس زايد بن هزاع آل نهيان، ممتاز العلّاف، مدير مكتب الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، وقال: نحن سعداء بتتويج الفائزين بكأس الجولة الذهبية في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، باسم راعيها الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان ومنذ انطلاقة البطولة عام 2017، خاصة أنها تأتي بدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وكريمته الشيخة فاطمة، التي تعبر من خلالها عن مدى شغفها وحبها للخيل والفروسية، كموروث عربي عريق، وعنصر أساسي ومهم في حياتنا، وأحيا جذوته الوالد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسار على دربه أبناؤه الكرام، واليوم يجد الاهتمام والرعاية من أحفاده أيضاً، وما تنظيم مثل هذه البطولات في قفز الحواجز وجمال الخيل إلا خير دليل على ذلك، وتضمنها الشيخة فاطمة بنت هزاع رسالة دعوة متجددة لمتابعة الخيول ومشاهدة أرقى ما تقدمه من استعراض على ميادين الفروسية في الإمارات.

وفاز الفارس الإيطالي سايمون كوتا بجواده «شابيو إيمو زد» بجائزة الجولة الفضية برعاية إيكويترانس لوجستيكس، من فئة النجمتين، وبمواصفات جولة وتمايز على حواجز (135) سم، بزمن 34.37 ثانية.

وفاز الفارسان مبخوت الكربي وسالم خميس السويدي، بجائزة الجولة البرونزية الترفيهية برعاية آستون مارتن، بعد تسجيلهما أسرع زمن، في منافسة تبرز مهارة الفرسان في القفز وقيادة السيارة، وفيها يقفز الفارس بجواده فوق 6 حواجز ارتفاعها (115) سم، ثم يركض على قدميه وصولاً إلى السيارة لمرافقة زميله في جولة من 6 حواجز أيضاً، وصولاً إلى نقطة النهاية، وتنافس فيها 30 فارساً نفذوا 15 جولة.

وانتزعت خيول القفز الصغيرة عمر (7 سنوات) من أيرلندا، المركز الأول والثاني في بطولة الشراع الدولية لخيول القفز الصغيرة، تصنيف النجمة الواحدة، وجاء ختام منافساتها بالجولة الذهبية، برعاية كفالور، من جولة مع تمايز على حواجز (125) سم، بمشاركة 24 خيلاً، وتوّجت بكأس الصدارة الفرس «جينيال ستار كيرفيس»، بقيادة الفارس الأيرلندي مايكل دوفي، بزمن التمايز 38.96 ثانية.

وفاز الجواد «ميجاميكس» في نهائي الجولة الذهبية برعاية كفالور، لبطولة خيول القفز الصغيرة، بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز (120) سم، بمشاركة 31 خيلاً في عمر (6 سنوات)، وجاء فوز «ميجاميكس» بقيادة الفارس البلجيكي تيري كوفنت، وبزمن التمايز 38.91 ثانية.

