غنتوت يكشف عن تفاصيل كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفياً صباح الغد، بالقاعة الرئيسية بمقر النادي للكشف عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية الثالثة للبولو، والتي ستقام خلال الفترة من 23 يناير الحالي إلى 4 فبراير المقبل، بملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت والتي تتجدد إقامتها بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، لمواصلة للنجاحات التي تحققت في النسختين الماضيتين.

وكان البطولة قد انطلقت بمهرجان 2019 على كأس سلطان بن زايد للبولو، وفاز بلقب المهرجان آنذاك فريق غنتوت ياس بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بفوزه على فريق غنتوت "مازيراتي" في النهائي بنتيجة 6/4 .

وأكد خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، أن استمرار تنظيم البطولة السنوية بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، يمثل نوعاً من قيم الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات.

وأضاف: اللجنة المنظمة العليا للبطولة السنوية ستكشف خلال المؤتمر عن دعم وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة من نادي تراث الإمارات الشريك الاستراتيجي، وعدد من الرعاة بجانب عدد الفرق المشاركة والجهات الداعمة والبرامج المصاحبة للبطولة التي تأتي ضمن برنامج النادي السنوي.