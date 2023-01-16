«دولي السيارات» يُرحب بدعوة الفرق الجديدة للمشاركة في «فورمولا1»

دبي (الاتحاد)

رحّب محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بالإعلان عن شراكة كاديلاك وأندريتي لدخول بطولة العالم للفورمولا 1 جنباً إلى جنب مع عرض متجدد من بانثيرا فريق آسيا، في أعقاب دعوة الاتحاد الدولي للسيارات لتوسيع الاهتمام بالفرق الجديدة المحتملة لدخول بطولة العالم.

ولا تزال الدعوة لتوسيع الاهتمام مفتوحة، عقب الإعلان في العام الماضي عن التزام أودي بدخول بطولة العالم اعتباراً من 2026، والتي ستتزامن مع لوائح وحدة الطاقة الجديدة (PU).

ومع عزم جنرال موتورز للدخول في عام 2026 سيشهد العالم ظهور كاديلاك لأول مرة في الفورمولا 1 بعد 124 عاماً من تأسيس الشركة، الراغبة في توسيع برنامجها الحالي لرياضة السيارات، والذي يتضمن مشاركات في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات التحمل وسلسلة سباقات التحمل للرابطة الدولية لرياضة السيارات IMSA والتي تتخذ من أميركا الشمالية مقراً لها.

كما قبل بانثيرا فريق آسيا الدعوة بعد تأجيل محاولة أولية لدخول الفورمولا 1 في 2019، بسبب ظهور جائحة كوفيد، حيث يعتبر وصول جوانيو جو كأول سائق صيني في الفورمولا 1، وتجديد عقد يوكي سنودا الياباني مع فريق ألفا توري، مؤشرات إيجابية لبانثيرا لإضافة فريق يركز على وصول آسيا إلى بطولة العالم.

وقال محمد بن سليم: «طلبت من فريق الاتحاد الدولي للسيارات النظر في إطلاق عملية توسيع الاهتمام والترحيب بإعلان شراكة كاديلاك وأندريتي. إن الاتحاد الدولي للسيارات يتطلع إلى مزيد من المناقشات حول عملية توسيع الاهتمام ببطولة الاتحاد الدولي للسيارات الفورمولا 1».

كما أعرب الرئيس عن دهشته ببعض ردود الفعل السلبية على إعلان كاديلاك/ أندريتي، مضيفاً أن أخبار دخول الفرق الجديدة يجب أن تحظى بتشجيع الجميع.

«لقد قبل الاتحاد الدولي للسيارات دخول المؤسسات الناجحة الأصغر حجماً في السنوات الأخيرة، وينبغي أن نشجع المشاركات المحتملة في الفورمولا 1، من قبل الشركات المصنعة العالمية مثل جنرال موتورز والمتسابقين الأكفاء مثل أندريتي جلوبال وغيرها».

وأكد ابن سليم أن اهتمام الفرق في أسواق النمو يشكل إضافة مهمة للتنوع ويوسع جاذبية الفورمولا 1 ومن المدهش أنه يكون هناك بعض ردود الفعل السلبية على هذا الإعلان.

وأضاف: «أعتقد أننا لم نبلغ سقف التعاون مع آسيا. يوجد 2.8 مليار شخص بين الصين والهند وحدهما، ومع ذلك فإن عدد الرخص الرياضية الصادرة للمنطقتين مجتمعين يقل عن 1000 مقارنة بفنلندا».

«إذا دخلت الصين في الفورمولا 1 مع مُصنِّع وسائق وحدث صيني، فهذا أمر مشجع حتماً، لكنني أحترم ميزانيات الفرق الحالية، وإذا كنت مقتنعاً بأن أي كيان جديد لا يتكون من الأشخاص المناسبين أو الفريق المناسب، سنحمي الرياضة من وجود شخص يحاول الدخول وهو غير جاد».

الجدير بالذكر بأن بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2023، ستبدأ باختبار ما قبل الموسم في البحرين اعتباراً من 23 فبراير، مع انطلاق الجولة الأولى من البطولة في 3 مارس في الصخير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.