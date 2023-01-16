بالسلاح بطل جالس محترفين والملا يبدع في استعراض «الدراجات المائية»

أبوظبي (الاتحاد)



حققت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، نجاحاً وتفوقاً فنياً كبيراً عبر مشاركة 70 دراجة في فئات البطولة الـ11، لترسم لوحة قوية للمنافسة التي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشارك من خلال المسابقة القوية متسابقين من 11 جنسية، هي الإمارات والكويت وبلجيكا واليابان وروسيا وقطر والبحرين وبريطانيا وفلسطين والمجر والمغرب.

وتفوق أبطال الإمارات بالتواجد على المنصة 23 مرة من أصل 33 في مجموع المراكز الأولى لجميع الفئات، التي أقيمت منافساتها على مرحلتين صباحية ومسائية للفئات المشاركة، حيث جاءت النتائج في محصلة المرحلتين عبر فئات الجولة لتهدي المركز الأول بفئة واقف جي بي 1 للبلجيكي بيرنونت أنتوني في حين حل ثانياً الإماراتي عمر عبد الله راشد وثالثاً الإماراتي سلمان يونس العوضي، وعبر فئة جالس جي بي3 ، سيطر شباب الإمارات على المراكز الأولى بحلول جمال الجناحي في المركز الأول وعبد الله الحمادي ثانياً وسلمان محمد العلي ثالثاً، ومن خلال ثالث فئات البطولة واقف جي بي 2 تمكن من إحراز المركز الأول الإماراتي أحمد عيسى الحمادي، وحل ثانياً الروسي إدوارد ساركسيان وثالثاً الإماراتي سعيد محمد العوضي، واستمرت الإثارة من خلال فئة جالس جي بي 2 بحلول الكويتي أحمد الخضاري في المركز الأول، وإحراز القطري خالد المهندي المركز الثاني، وحلول الإماراتي عامر حوير ثالثاً.

وشهدت فئات الناشئين التي انقسمت إلى 3 فئات إثارة كبيرة، ففي فئة واقف ناشئين 3,1 حل في المركز الأول القطري علي الشرشيني وجاء ثانياً الإماراتي عبد الله يونس العوضي وثالثاً الكويتي يوسف رمضان، وفي فئة ناشئين 3,2 حل الإماراتي سعود العوضي في المركز الأول، وجاء ثانياً الإماراتي علي عيسى العلي، وثالثاً القطري سلطان الشرشيني، وفي فئة 3,3 ناشئين أحرز المركز الأول سهيل راشد الطاير وحل ثانياً راشد سالم طاهر وثالثاً حمد سالم وجميعهم من الإمارات.

واستمر التحدي في فئة جالس جي بي 4 سبارك، بتحقيق الإماراتي أحمد عيسى الحمادي المركز الأول، وحلول البحريني أحمد حمد الحرمي ثانياً، والكويتي فواز المخيمي ثالثاً، واستمرت سيطرة الإمارات في فئة كبار المتسابقين بتحقيق حريز المر بن حريز للمركز الأول، وحلول محمد محسن إبراهيم المركز الثاني وخالد أحمد الطاير المركز الثالث، وفي فئة جالس محترفين أقوى فئات البطولة تمكن من إحراز المركز الأول الإماراتي خليفة بالسلاح، وحل ثانياً الإماراتي راشد سهيل الطاير وثالثاً الكويتي يوسف عبد الرزاق، وكان الختام مع فئة الحركات الاستعراضية والتي تفوق من خلالها البطل الإماراتي راشد الملا في تحقيق أجمل الحركات، وحل ثانياً الإماراتي محمد الهاملي، وثالثاً الإماراتي عبد الجليل العوضي.

وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري مشرف عام السباق، وخليفة الرميثي عضو اللجنة التنظيمية.

وكان السباق قد شهد 20 انطلاقة مختلفة في المرحلتين الصباحية والمسائية، خرجت جميعها ناجحة باستثناء انطلاقتين تمت إعادتهما في الفترة المسائية، بالإضافة إلى أن كافة الفئات والسباقات لم تشهد أي توقف أو حوادث مؤثرة، مما يرفع من القيمة الفنية للسباق ويعزز من نجاحه تنظيمياً.

من ناحيته وجه ناصر الظاهري مشرف عام السباق، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، ووجه الشكر لكل المشاركين في السباق، مؤكداً أن المنافسة قد وصلت لنسبة نجاح 100% وقال: لم نواجه أي إصابات أو مشاكل من خلال تفاصيل فئات السباق المتنوعة، كان هناك بعض الأخطاء من المتسابقين في عدد من الدورات ولكن تداركها المشاركون في النهاية وتم التصحيح من خلال دورات المسار، وأضاف الظاهري : ما يسعدنا كثيراً هو عودة البطولة لمستواها السابق ووصول المتسابقين والمشاركين لأرقام عالية مع الإقبال الكبير، الذي وصل إلى 70 دراجة في مختلف الفئات.