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5 فرق تتنافس على كأس دبي الفضية للبولو

5 فرق تتنافس على كأس دبي الفضية للبولو
16 يناير 2023 13:45

رضا سليم (دبي)
تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحفياً اليوم، بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بحضور محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة ومدراء الفرق المشاركة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة عشر من بطولة كأس دبي الفضية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال الفترة من 21 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، ويشهد المؤتمر إجراء قرعة المباريات بمشاركة 5 فرق، هي فريق الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الشيخة عليا آل مكتوم والحبتور وبنجاش وذئاب دبي.
من ناحية أخرى، أحرز فريق بنسالي للبولو لقب بطولة منتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر يناير، والتي شهدت مشاركة 4 فرق هي الباشا وهيسكث وذئاب دبي وبنسالي، حيث تفوق الفريق على الباشا وصيف البطولة في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، بعد مباراة قوية تقدم فيها فريق بنسالي بهدفين متتاليين، وفي الشوط الثاني نجح طارق الحبتور في تقليص الفارق لفريقه الباشا ثم تقدم فريق بنسالي مرة ثانية بهدف ثالث، إلا أن خوسيه كونتينيو أدرك التعادل في الشوط الثالث وفي الشوط الرابع والحاسم نجح فريق بنسالي في إضافة هدفين عن طريق المتألق ريتش بنهالي منهيا المباراة بالفوز وإحراز اللقب.

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