126 لاعباً في «التجمع الوطني» لألعاب القوى

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات التجمع الوطني الثاني لألعاب القوى، والتي جرت في نادي الثقة للمعاقين وبمشاركة واسعة من ثمانية أندية هي أبوظبي، العين، الظفرة، دبي، الثقة، خورفكان، عجمان ورأس الخيمة.

وقد تنافس خلال التجمّع 126 لاعباً ولاعبة في ألعاب الصولجان، رمي القرص، دفع الجلّة، رمي الرمح وسباقات المضمار.

وفي مسابقة الصولجان فئة (F32) رجال، فاز محمد البلوشي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، وفي نفس الفئة سيّدات فازت بالمركز الأوّل لاعبة نادي العين «ذكرى الكتبي».

وفي مسابقة رمي القرص رجال فئة (F36/37/40) فاز لاعب دبي على عبّاد بالمركز الأول، أمّا فئة (F33/52) فقد فاز بها لاعب نادي الثقة أحمد الحوسني، كما فاز بصدارة الفئة (F54/55/56/57) لاعب نادي دبيّ عمير يونس، بينما في الفئة (F33-34-52-53-57) للسيّدات فازت بالمركز الأوّل لاعبة نادي دبي سهام الرشيدي.

كما وفي إطار منافسات دفع الجلّة رجال فئة (F11) اقتنص لاعب نادي خورفكان معين الحلا المركز الأول، بينما فاز بفئة (F37) لاعب دبيّ عبّاد علي.

وفي فئة (F36/40/42/46) حصل لاعب العين محمد الكعبي على المركز الأوّل، بينما تصدّر لاعب عجمان جاسم البلوشي فئة (F32)، أمّا فئة (F33) فقد فاز بصدارتها لاعب الثقة أحمد الحوسني، وكانت صدارة الفئة (F34) من نصيب لاعب دبيّ عبد الله الفلاسي.

وفي فئة (F54-55) فاز بالمركز الأوّل لاعب العين سلطان الشامسي، كما حصد سعيد المهري لاعب نادي عجمان صدارة فئة (F56-57).

وفيما يتعلّق بمنافسات دفع الجلّة للسيدات فقد حصلت لاعبة نادي خورفكان «مريم الزيودي» على المركز الأوّل لفئة (F13-35-37-40-44-46)، كما حصلت نورة الكتبي لاعبة العين على صدارة فئة (F32-33) واقتنصت لاعبة رأس الخيمة وفاء الدهماني صدارة الترتيب في فئة (F52/53/54)، كما حصدت إنصاف النعيمي لاعبة نادي دبيّ على المركز الأول لفئة (F34).

وعلى هامش التجمّع الرياضي لألعاب القوى، عُقد اجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنيّة لمناقشة مجموعة من التقارير المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، حيث بدأ الأمين العام بطرح تقرير الأمانة العامة ثمّ تقرير اللجنة الفنية خلال عامي 2022-2023، ثمّ طرح رئيس لجنة المنتخبات التقرير الخاص بالمشاركات الخارجية لعام 2022.

كما قدم الأمين المالي التقرير المالي عن العام السابق وتلاه تقرير لجنة الطب الرياضي والتصنيف ومكافحة المنشطات من قبل رئيس اللجنة الطبيّة وأخيراً تقدّمت رئيسة لجنة الرياضة النسائية باستعراض تقرير لجنة المرأة.

ترأس الاجتماع محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والذي أعرب عن ترحيبه بالأعضاء الحاضرين، مشيراً إلى أهمية ودور هذا الاجتماع في ترسيم ملامح الخطّة الرياضية البارالمبية للعام الحالي منذ بدايته خاصة وهو بمثابة عام الاستعداد لدورة ألعاب «باريس 2024».