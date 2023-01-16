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«التاسعة» تكبد سان جيرمان «الثانية»

«التاسعة» تكبد سان جيرمان «الثانية»
16 يناير 2023 11:58

باريس (رويترز)

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تقلصت صدارة باريس سان جيرمان للدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى ثلاث نقاط بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه ستاد رين.
وحسم رين فوزه التاسع على التوالي على أرضه في دوري الأضواء، وهو رقم قياسي له بفضل هدف هماري توري في الشوط الثاني، ليكبد ضيفه الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات في الدوري.
وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة من 19 مباراة، متقدماً بثلاث نقاط على لانس ثاني الترتيب والذي انتصر 1-صفر على أوكسير أمس.
ويأتي أولمبيك مرسيليا ثالثاً وله 42 نقطة عقب تغلبه السبت أيضاً 3-1 على تروا.
ورغم الفوز تراجع رين، الذي يملك 37 نقطة، إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف موناكو، الذي سحق ضيفه أجاكسيو 7-1 بفضل ثلاثية وسام بن يدر.
وقال ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان: "هزيمتان في العام الجديد، نحن بحاجة لنكون أكثر شراسة وقوة، لو استعاد الفريق ذلك ستكون الأمور على ما يرام.
"علينا استعادة ذلك سريعاً، فقد خسرنا العديد من النقاط، ولانس ومرسيليا لن يتراجعا خلفنا".
وجلس كيليان مبابي، العائد للتدريبات بعد فترة راحة بعد مشاركته مع الفريق عقب انتهاء كأس العالم، على مقاعد البدلاء.
وقاد هوجو إكيتيكي هجوم باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي ونيمار، لكن وضح تأثر الفريق بغياب لاعب الوسط المصاب ماركو فيراتي.
وأصبح وارين زيري-إيمري "16 عاماً" أصغر لاعب يشارك مع باريس سان جيرمان في الدوري، لكنه ما زال بعيداً عن مستوى نظيره الإيطالي.
وأتيحت أول فرصة لرين في الدقيقة 28 عندما سدد أرنو كاليمندو كرة قوية أبعدها الحارس جيانلويجي دوناروما بصعوبة.
وحافظ دوناروما على نظافة شباكه بعد إنقاذ محاولة من لوفرو ماير في الدقيقة 33.
وفي ظل معاناة باريس سان جيرمان في الهجوم اضطر المدرب كريستوف جالتييه لإشراك مبابي بدلاً من إكيتيكي بعد عشر دقائق من الاستراحة.
لكن رين واصل ضغطه وآتى الأمر ثماره، عندما حول تراوري تمريرة أدريان تروفير العرضية داخل الشباك.
وكاد خوان بيرنات أن يدرك التعادل للفريق الضيف، بتسديدة قوية أبعدها الحارس ستيف مانداندا إلى فوق العارضة، قبل تسع دقائق من النهاية قبل أن يستسلم الفريق للهزيمة.

سان جيرمان
ميسي
نيمار
مبابي
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