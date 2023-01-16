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الرياضي

«أوبن مايند» بطل الشوط الرئيسي في ميدان

«أوبن مايند» بطل الشوط الرئيسي في ميدان
16 يناير 2023 12:00

صام السيد (دبي)
حفل السباق العاشر لمضمار ميدان «محلي»، الذي أقيم أمس الأحد بالإثارة والتشويق والتنافس القوي في 7 أشواط جميعها للخيول المهجنة الأصيلة ما عدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.
وسجل فريق جودلفين بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة دانيال تودهوب، فوزاً بارعاً في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1400 متر، حين انطلق «أوبن مايند» من الصفوف الخلفية، ليحصد اللقب في زمن وقدره 1:23:31 دقيقة، فيما سجل المدرب دوج واتسون والفارس باتريك دوبس ثلاثية «هاتريك».
وافتتح «أر بي سكندتونون» لبايرلي ريسنج، بإشراف هلال العلوي، وقيادة كونور بلينز، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر (رملي)، بعد خطف اللقب بفارق 1,75 طول في المراحل النهائية، ومسجلاً زمناً وقدره 1:48:48 دقيقة.
ونجح «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، في مغادرة فئة المبتدئة بفوز قوي في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (عشبي)، ومسجلاً زمناً وقدره 1:38:48 دقيقة.
وحصد «ماجيك بيتيشن» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، ثمار جهوده بفوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر (رملي)، بفارق 5,75 طول، ومسجلاً زمناً وقدره 1:11:87 دقيقة.
ومنح «الناير» للبشير سالم الحراري، الثنائية للمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس، حين خطف لقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر (عشبي)، ومسجلاً زمناً وقدره 2:01:76 دقيقة.
وأهدى «قريب» لناصر عسكر، الثلاثية «هاتريك» للمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس، حين سجل فوزاً مستحقاً في الشوط السادس لمسافة 1900 متر (رملي)، مسجلاً زمناً وقدره 2:00:25 دقيقة.
وبعد صراع مثير حتى الأمتار الأخيرة، خطف «ليدنج سبيريت» لتتش جولد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة باتريك كوسجريف، الفوز بفارق انف من غريمه «رنان» بقيادة تاج اوشي الذي فقد سوطه، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر (عشبي)، وسجل البطل 57:79 ثانية.

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