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البحرين وعُمان.. مواجهة بين «الماضي» و«الحاضر»!

البحرين وعُمان.. مواجهة بين «الماضي» و«الحاضر»!
16 يناير 2023 11:44

سلطان آل علي (دبي)
يلتقي منتخبا البحرين وعمان اليوم في قمة منتظرة في الدور نصف النهائي من «خليجي 25» في العراق. 

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منتخب البحرين هو حامل اللقب، الذي يسعى للاستمرار كبطل وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بينما عمان يسعى لتحقيق اللقب الثالث بعد 2009 و2017.
وينقسم تاريخ المواجهات بين المنتخبين في كأس الخليج إلى قسمين، حيث التقى البحرين وعمان 21 مرة، كان الفوز فيها من نصيب الأحمر البحريني 8 مرات، و4 مرات لعمان، بينما حضر التعادل 9 مرات، وسجل البحرين خلالها 27 هدفاً، وسجل عمان 15 هدفاً.
وقد شهدت أول 5 مباريات تفوقاً كاسحاً للبحرين بـ5 انتصارات، كما أنه لم يخسر إلا في اللقاء رقم 15 من عمان في «خليجي 17» عام 2004 بنتيجة 2-3.
في المقابل، فإنّ منتخب عمان لم يخسر في آخر 7 مواجهات في البطولة أمام البحرين، وحقق الانتصار في 4 منها، ويعود آخر انتصار للبحرين إلى «خليجي 16» في الكويت عام 2004، أي قبل 19 سنة، وكانت بنتيجة 1-0.
وبشكل عام على كل المستويات الرسمية والودية، لم يخسر منتخب عمان في آخر 12 مباراة متتالية أمام البحرين منذ عام 2010.

خليجي 25
العراق
البصرة
البحرين
عمان
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