«المحترفين» تطرح تذاكر الجولتين 13 و14 للدوري

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت رابطة المحترفين، تذاكر الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست»، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

وتقام منافسات الجولة الثالثة عشرة يومي الأحد والاثنين 22 و23 يناير الجاري، وتشهد مواجهات حافلة بالمتعة والإثارة، حيث يلتقي يوم الأحد المقبل، اتحاد كلباء مع الجزيرة، الوصل مع خورفكان، الشارقة مع النصر، البطائح مع العين.

وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات الظفرة مع دبا، عجمان مع شباب الأهلي، وبني ياس مع الوحدة.

فيما تقام منافسات الجولة الرابعة عشرة يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير الجاري، وتشهد مواجهات ساخنة، حيث يلتقي، العين وعجمان، خورفكان وبني ياس، النصر والظفرة، الشارقة وشباب الأهلي.

وتستكمل الجولة في اليوم التالي، بمباريات البطائح واتحاد كلباء، دبا والجزيرة، الوحدة والوصل

وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها، بإتاحة الدخول مجانًا للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.