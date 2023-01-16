388 نقطة تفصل ليبرون عن الإنجاز الأعظم

لوس أنجلوس (رويترز)

أصبح ليبرون جيمس ثاني لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يسجل 38000 نقطة في مسيرته، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم كريم عبد الجبار.

واحتاج جيمس، الذي يخوض موسمه العشرين في المسابقة، إلى 11 نقطة ليبلغ 38000 نقطة، عندما أرسل رمية متوسطة المدى نحو السلة في الربع الأول من مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز على أرضه ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليحقق هذا الإنجاز.

ويبلغ متوسط المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً نحو 29 نقطة في المباراة هذا الموسم، وبات في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لعبد الجبار لاعب ليكرز السابق البالغ 38387 نقطة في الأسابيع المقبلة.