بنزيمة «الأول» وليفاندوفيسكي «الأسرع»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم خسارة ريال مدريد 1/3 أمام منافسه اللدود برشلونة، في نهائي "كلاسيكو" كأس السوبرالإسبانية، الذي أقيم على ملعب الملك فهد بالرياض، إلا أن المباراة ابتسمت للنجم الفرنسي الهداف كريم بنزيمة في الدقائق الأخيرة وتحديداً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما أحرز هدفاً قلل به الفارق في النتيجة، والأهم أنه كان الهدف رقم 400 في تاريخ النجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، ليصبح "أول" لاعب فرنسي يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع الأندية التي لعب لها "أوليمبيك ليون وريال مدريد".

وتزامن ذلك مع إعلان موقع "فووت ميركاتو" نبأ تجديد عقد بنزيمة مع "الميرينجي" لمدة سنة إضافية. بنزيمة رفع رصيده مع الريال إلى 344هدفاً، بينما كان سجل 66 هدفاً مع ناديه السابق أوليمبيك ليون ليصبح المجموع 400 هدف.

وفي المقابل شهدت المباراة تسجيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هدفاً، رفع رصيده من الأهداف مع البارسا هذا الموسم إلى 20 هدفاً، ليصبح "أسرع" لاعب يصل إلى 20 هدفاً مع برشلونة في 20 مباراة فقط .