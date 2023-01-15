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«الزيارة الثلاثية» تمنح برشلونة لقب السوبر الإسباني

«الزيارة الثلاثية» تمنح برشلونة لقب السوبر الإسباني
16 يناير 2023 01:05

الرياض (د ب أ)

توج برشلونة بأول ألقابه في الموسم الحالي، بعدما أحرز بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
وتسيد برشلونة المباراة على مدار الـ90 دقيقة، وفرض نجومه سيطرتهم المطلقة على مجريات الأمور، وكان بإمكانهم مضاعفة النتيجة أكثر من مرة، لولا رعونتهم في الكثير من الفرص المؤكدة التي سنحت لهم، في حين ظهر لاعبو الريال بشكل باهت للغاية، وبدوا وكأنهم أشباحاً في الملعب، ليثيروا قلق محبيهم في ظل منافسة الفريق على العديد من البطولات الأخرى خلال الموسم الحالي.

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ونصب النجم الصاعد جافي نفسه بطلاً للمباراة دون منازع، بعدما أحرز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 33 وصنع الهدفين الآخرين، اللذين جاءا بواسطة النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب الوسط الشاب بيدري في الدقيقتين 45 و69 على الترتيب، فيما أحرز الهداف الفرنسي كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. بهذا الانتصار، عزز برشلونة رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بلقب السوبر الإسباني، بعدما أحرزه للمرة الـ14 في تاريخه، وحصل على أول ألقابه مع مدربه تشافي هيرنانديز، الذي تولى قيادته في نوفمبر 2021.
كما ثأر برشلونة، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حالياً بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الريال، من خسارته 1 / 3 أمام الفريق الملكي في لقائهما الأخير بالمسابقة المحلية، في أكتوبر الماضي.

برشلونة
ريال مدريد
كأس السوبر الإسباني
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