«الشاهينية» تضع «الرئاسة» على قمة «الأبكار»

دبي (الاتحاد)

تواصلت على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، مساء أمس الأحد، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة 8 كم.

ونجح شعار هجن العاصفة في الحصول على قمة الشوط الرئيسي للثنايا الأبكار، وذلك بعد أن قدم المضمر المتميز غياث الهلالي «الشاهينية» على القمة بزمن وقدره 12:09:2 دقيقة.

وأهدى «الفايز» بقيادة فاران بن قريع المري هجن الشحانية ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان، وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت بلغ 12:17:1 دقيقة.

وتألقت هجن زعبيل من خلال الشوط الثالث للثنايا الأبكار، والذي قاد من خلاله راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة بتوقيت وقدره 12:13:4 دقيقة.

وتمكنت هجن الرئاسة من حصد ناموس الشوط الرابع للثنايا الأبكار، وذلك عن طريق «الشاهينية»، التي قدمها محمد عتيق زيتون المهيري على الصدارة بتوقيت بلغ 12:17:5 دقيقة.

وشهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية، الظهور الأول للكبار من هجن أصحاب السمو الشيوخ في المهرجان، وذلك من خلال 14 تحدياً في سن الثنايا لمسافة 8 كم.

وقاد المضمر محمد عتيق زيتون المهيري «الشاهينية» لهجن الرئاسة لحصد ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الأبكار، وذلك في زمن وقدره 12:29:7 دقيقة.

وظفر «شاهين» لهجن العاصفة بالصدارة في الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان، وذلك تحت قيادة غياث الهلالي وبزمن بلغ 12:34:6 دقيقة.

وأضاف محمد عتيق زيتون المهيري النقطة الثانية لشعار هجن الرئاسة، وذلك من خلال قيادته «الشاهينية» إلى قمة الثنايا الأبكار في ثالث الأشواط بتوقيت بلغ 12:29:2 دقيقة.

وعاد ذات المضمر المتألق إلى الحصول على المركز الأول في رابع الأشواط للثنايا الأبكار، وذلك بتقديمه لـ«الشاهينية» لهجن الرئاسة بزمن وقدره 12:18:6 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

وتقام اليوم تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان، وتقام التحديات بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً، وستكون مسافة السباق هي 8 كم.

من جانبه، أشاد مالك الهجن المعروف حمد غانم بن حمودة الظاهري بنجاح مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التي أعطت دافعاً قوياً وحافزاً طيباً لملاك الهجن من خلال الجوائز السخية، والدعم المتواصل الذي يوليه سموه لهذه الرياضة.

وقال: المهرجان جاء في جو ممتع تزامن مع هطول أمطار الخير والبركة، معرباً عن تقديره لحسن التنظيم، وجدول المهرجان الذي اتسم بسلاسة أتاحت الفرصة لراحة المطايا خلال أيام المهرجان العشرة، مضيفاً أن هذا الوقت جاء والهجن في قمة جاهزيتها للختاميات.

وقال: لقد حصلنا على نقطتين في هذا المهرجان بفوز «شقراء» في سن اللقايا و«مدركة» في سن الثنايا، ونستعد لختاميات المرموم وقطر والوثبة، ونحن في أتم الجاهزية، وأتمنى التوفيق للجميع.