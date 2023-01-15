«الفريق الأوروبي» بطل «هيرو كاب» للجولف في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الفريق الأوروبي بلقب النسخة الأولى من بطولة هيرو كاب، التي اختتمت أمس في نادي أبوظبي للجولف بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأعلنت انطلاق العام الجديد لجولة دي بي ورلد للجولف من العاصمة الإماراتية، في حدث فريد من نوعه بنظام المنافسة بين فريقين من القارة الأوروبية.

وتفوق الفريق الأوروبي على فريق بريطانيا وإيرلندا بنتيجة 14.5 - 10.5 نقطة، بعد يومين من المنافسات، ليتسلم قائده الإيطالي فرانشيسكو موليناري الكأس بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف واللواء «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي للجولف.

وتعتبر بطولة هيرو كاب الأولى في قائمة أربع بطولات تقام في الإمارات في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة أبوظبي اتش أس بي سي في نادي ياس لينكس للجولف الأسبوع المقبل بالفترة 19-22 يناير، ثم بطولة دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بالفترة 26-29 يناير، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا بالفترة 2-5 فبراير المقبل.

تنافس في البطولة فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وإيرلندا»، والذين اختارهم كابتن الفريق الأوروبي في كأس رايدر لوك دونالد، وقائدي البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري، في النسخة الأولى على الإطلاق من هذه البطولة، التي حظيت بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية موسعة حول العالم.

وتشمل هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للفريق الأوروبي الساعي لاستعادة لقب كأس رايدر، الذي سيقام في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بمواجهة ضد الفريق الأوروبي.