العراق وقطر.. التاريخ وحده لا يكفي!

دبي (الاتحاد)

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره القطري، مساء اليوم، في الدور قبل النهائي، ويقف تاريخ مباريات الفريقين في صالح «أسود الرافدين»، ولكن التاريخ في كرة القدم لا يكفي لتحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب، العراق تأهل إلى هذه المرحلة بصدارته لقمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وتأهل قطر وصيفاً للمجموعة الثانية بـ 4 نقاط.

وتحمل المباراة المقبلة بين المنتخبين الرقم (11) في تاريخ مواجهات كأس الخليج منذ انطلاقة نسختها الأولى عام 1970، وسجلت آخر مواجهة بين المنتخبين في «خليجي 24» بقطر 2019، وفيها تفوق منتخب العراق 2-1 بدور المجموعات.

وخلال المشوار الطويل بين المنتخبين، كان التفوق من نصيب العراق في 5 مباريات وقطر في مرة واحدة وتعادلا 4 مرات، اللقاء الأول جمعهما في 1976 من خلال المشاركة الأولى لـ «أسود الرافدين» في «خليجي 4»، وانتهت بالتعادل السلبي، على الرغم من أن أسود الرافدين قد حققوا انتصارات مثيرة في المباريات الـ3 التي سبقت لقاء قطر على كل من سلطنة عمان برباعية، وعلى البحرين 4 - 1، وعلى السعودية 7- 1، وفي المباراة الرابعة تعادلت العراق مع قطر سلباً، حيث كانت البطولة تقام بنظام المجموعة الواحدة. وفي «خليجي 5»، التي جرت عام 1979، لعب العراق مع قطر في ثانية مبارياتها بالبطولة، وانتهت المباراة بفوز الأسود بثنائية نظيفة، سجلهما الراحل حسين سعيد، وفي عام 1984 في «خليجي 7»، لعب منتخب العراق مع قطر مباراتين الأولى حقق فيها المنتخب القطري الفوز في المباراة الأولى 2- 1، ثم نجح «الأسود» في الانتصار بالمباراة الثانية 4 - 3، في البطولة التي جرت في سلطنة عمان، وفيها تُوج العراق باللقب في هذه المباراة الفاصلة بركلات الترجيح 3 - 2.

وفي «خليجي 8»، التي جرت في البحرين عام 1986 انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1، وعادت الكرة العراقية لتؤكد تفوقها على قطر في خليجي 9 بالسعودية عام 1988، انتهت بفوز «الأسود» بثلاثية نظيفة، وبعدها ابتعدت الكرة العراقية عن البطولة لأسباب سياسية، ثم عادت من جديد للبيت الخليجي في 2004 بـ«خليجي 17»، التي أقيمت في قطر وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 في دور المجموعات.

وفي «خليجي 18»، التي جرت في أبوظبي عام 2007، فازت قطر بهدف نظيف في المجموعة الأولى، وبعدها ظل طريق المنتخبين بعيداً عن بعضهما بعضاً لسنوات طويلة حتى عادت مجدداً في «خليجي 23» عام 2017، التي جرت في الكويت وانتهت بفوز العراق 2- 1 في المجموعة الثانية، وكرر العراق انتصاره بالنتيجة نفسها في 2019 في «خليجي 24»، بقطر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

درجال «خليجي 7» يسجل في شباك قطر

دبي (الاتحاد)

نجح عدنان درجال نجم الكرة العراقية السابق، ورئيس اتحاد الكرة العراقي الحالي، في أن يزور شباك منتخب قطر خلال «خليجي 7»، ضمن مشوار منتخب بلاده في كأس الخليج، حيث نجح درجال في أن يسجل هدفاً مميزاً في تلك البطولة التي جرت في سلطنة عُمان، حيث سجل خلال المباراة الفاصلة في النهائي هدفاً في الدقيقة 102، وفيها توج منتخب العراق باللقب، واليوم يجلس درجال في المدرجات، وهو على رأس الهرم الكروي بالعراق ليستعيد تاريخ ذكرياته.