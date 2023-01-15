الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البحرين وعُمان.. قمة «البطلين»

البحرين وعُمان.. قمة «البطلين»
16 يناير 2023 01:23

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
غابرييل ملكة جمال الكون
النقبي يُدير مباراة البحرين وعُمان

يلتقي منتخبا البحرين وسلطنة عُمان اليوم في نصف النهائي، وهي المواجهة التي تجمع بين آخر بطلين، حيث يواصل منتخب البحرين رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية، وكان منتخب سلطنة عُمان الذي حقق اللقب في النسخة قبل الماضية.
ويدخل المنتخبان المباراة وهما يتسلحان بالسجل المثالي، حيث لم يعرف أي منهما الخسارة، وحقق كلاهما 7 نقاط، بالفوز مرتين والتعادل مرة واحدة في دور المجموعات، ليؤكد كل منهما أنه قادر على بلوغ المباراة النهائية في مباراة ستكون متكافئة بينهما بالنظر للمستويات التي قدماها.
وتتطابق أرقام المنتخبين للمصادفة أيضاً ليس على صعيد النقاط فقط، ولكن حتى الأهداف، حيث سجل كلاهما 5 أهداف واستقبل كل منهما 3 أهداف في دور المجموعات.
وكان لافتاً توزيع الأهداف الخمسة لكل منتخب بين لاعبين مختلفين، فسجل بالدور الأول للبحرين عبدالله يوسف ومهدي فيصل وجاسم أحمد وكميل الأسود وجاسم الشيخ، وسجل لعمان في الدور الأول أرشد العلوي وعصام الصبحي والمنذر العلوي وحارب السعدي، فيما جاء الهدف الخامس بالخطأ من المنافس في مرماه.
ويدخل المنتخبان المباراة متسلحين بالثقة، والرغبة على تحقيق الانتصار، وهو ما ينعكس على الخيارات التي ستكون متاحة بشكل كامل أمام المدربين مع عدو وجود غيابات مؤثرة، بالإضافة إلى قوة المجموعة التي يتسلحان بها في هذه النسخة، فلا يوجد اعتماد على اسم بعينه بقدر ما يقدمانه من انضباط دفاعي، ورغبة هجومية واضحة بالوصول إلى مرمى المنافسين.

البحرين
عُمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
دنيا
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
اليوم 08:22
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©