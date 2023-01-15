البحرين وعُمان.. قمة «البطلين»

مراد المصري (دبي)

يلتقي منتخبا البحرين وسلطنة عُمان اليوم في نصف النهائي، وهي المواجهة التي تجمع بين آخر بطلين، حيث يواصل منتخب البحرين رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية، وكان منتخب سلطنة عُمان الذي حقق اللقب في النسخة قبل الماضية.

ويدخل المنتخبان المباراة وهما يتسلحان بالسجل المثالي، حيث لم يعرف أي منهما الخسارة، وحقق كلاهما 7 نقاط، بالفوز مرتين والتعادل مرة واحدة في دور المجموعات، ليؤكد كل منهما أنه قادر على بلوغ المباراة النهائية في مباراة ستكون متكافئة بينهما بالنظر للمستويات التي قدماها.

وتتطابق أرقام المنتخبين للمصادفة أيضاً ليس على صعيد النقاط فقط، ولكن حتى الأهداف، حيث سجل كلاهما 5 أهداف واستقبل كل منهما 3 أهداف في دور المجموعات.

وكان لافتاً توزيع الأهداف الخمسة لكل منتخب بين لاعبين مختلفين، فسجل بالدور الأول للبحرين عبدالله يوسف ومهدي فيصل وجاسم أحمد وكميل الأسود وجاسم الشيخ، وسجل لعمان في الدور الأول أرشد العلوي وعصام الصبحي والمنذر العلوي وحارب السعدي، فيما جاء الهدف الخامس بالخطأ من المنافس في مرماه.

ويدخل المنتخبان المباراة متسلحين بالثقة، والرغبة على تحقيق الانتصار، وهو ما ينعكس على الخيارات التي ستكون متاحة بشكل كامل أمام المدربين مع عدو وجود غيابات مؤثرة، بالإضافة إلى قوة المجموعة التي يتسلحان بها في هذه النسخة، فلا يوجد اعتماد على اسم بعينه بقدر ما يقدمانه من انضباط دفاعي، ورغبة هجومية واضحة بالوصول إلى مرمى المنافسين.