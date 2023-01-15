126 فريقاً تدشن كرة القدم في «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

تنطلق، صباح اليوم منافسات بطولة كرة القدم ضمن «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي.

ويشارك في بطولة كرة القدم أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، يشكلون 126 فريقًا من 35 مدرسة يتنافسون في 8 فئات عمرية هي البنات تحت 13 و15 سنة، و«البنين» تحت 10 و11 و12 و13 و14 و15 سنة، وتستمر منافسات البطولة خلال الفترة من 16 إلى 26 يناير، وتقام مباريات الأسبوع الأول من البطولة في ملعب نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير من 16 إلى 19 يناير، حيث تقام منافسات الفتيات تحت 13 سنة بمشاركة 16 فريقًا يوم الاثنين، وتنطلق منافسات الفتيات تحت 15 سنة بمشاركة 14 فريقًا يوم الثلاثاء، كما تنطلق منافسات البنين تحت 10 سنوات بمشاركة 16 فريقًا يوم الأربعاء، وتنطلق منافسات البنين تحت 11 سنة بمشاركة 16 فريقًا يوم الخميس.

فيما تقام منافسات الأسبوع الثاني في نادي النصر الرياضي بمنطقة عود ميثاء، خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير، ويشارك 16 فريقًا في كل فئة، حيث تقام منافسات البنين تحت 12 سنة الاثنين 23 يناير، تليها يوم الثلاثاء منافسات البنين تحت 13 سنة، وفي يوم الأربعاء تقام منافسات البنين تحت 14 سنة، وتختتم البطولة بمنافسات البنين تحت 15 سنة يوم الخميس، وتبدأ المنافسات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة 1:00 ظهرًا، وتقام المنافسات بنظام الدوري حيث تقسم كل فئة إلى أربع مجموعات وتلعب كل مجموعة 6 مباريات يتأهل منها فقط الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتستمر منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» حتى 24 يونيو 2023، حيث تنطلق منافسات بطولة الكريكيت يوم 31 يناير الجاري وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، وتقام منافسات ألعاب القوى يومي 20 و21 فبراير، كما تقام منافسات بطولة الرجبي خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس، وتقام منافسات بطولة نت بول للفئات 13 و15 سنة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس، وينطلق سباق الدراجات الهوائية يوم 11 مارس، فيما تقام بطولة التنس خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس.