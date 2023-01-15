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عباس مفوضاً فنياً للكاراتيه في «الألعاب القتالية العالمية»

عباس مفوضاً فنياً للكاراتيه في «الألعاب القتالية العالمية»
16 يناير 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه عن تعيين الخبير الإماراتي محمد عباس عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، رئيس اللجنة الفنية للاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، مفوضاً فنياً للكاراتيه لدورة الألعاب القتالية العالمية، التي تقام في مدينة الرياض بالسعودية، في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل، تحت إشراف منظمة سبورت أكورد. وأعرب محمد عباس عن اعتزازه بهذا التعيين كونه أول إماراتي يعين لهذا المنصب من قيل الاتحاد الدولي للكاراتيه، مؤكداً أن ذلك تحقق بالثقة الكبيرة التي منحها اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

الاتحاد الدولي للكاراتيه
محمد عباس
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