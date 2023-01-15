أرسنال يعزز «الصدارة الإنجليزية» بنقاط «القمة اللندنية»

لندن (رويترز)

قدم أرسنال عرضاً رائعاً ليفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير في قمة لندنية، ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق ثماني نقاط اليوم الأحد.

وضغط أرسنال هجومياً من البداية وتقدم بهدفين في الشوط الأول، عن طريق الحارس هوجو لوريس بطريق الخطأ في مرماه، بعد محاولة من بوكايو ساكا، وتسديدة رائعة من مارتن أوديجارد.

وظهر توتنهام بشكل أقل كثيراً من أرسنال، الذي يعيش حالة تألق مع المدرب ميكل أرتيتا، ونجح في تعويض خسارته في ضيافة توتنهام في الملعب ذاته، في نتيجة كلفته إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسيطر أرسنال على الشوط الأول، وصمد بنجاح أمام بعض محاولات توتنهام في الشوط الثاني ليخرج بالنقاط الثلاث.

وسنحت بعض الفرص للمهاجم هاري كين، الذي يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة جيمي جريفز الهداف التاريخي لتوتنهام، لكن الحارس آرون رامسديل تألق وحرمه من هز الشباك.

وبات رصيد أرسنال 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يتأخر نيوكاسل يونايتد، الذي خاض مباراة واحدة إضافية، ومانشستر يونايتد بنقطة واحدة أخرى.

ويأتي توتنهام خامسا برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.