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أتليتيكو مدريد يسقط في فخ ألميريا

أتليتيكو مدريد يسقط في فخ ألميريا
15 يناير 2023 22:32

مدريد (رويترز)

 

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تعادل أتليتيكو مدريد مع ألميريا 1-1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، في نتيجة أخرى مخيبة للآمال لفريق المدرب دييجو سيميوني، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجيو ريجيلون في الدقائق الأخيرة.
ويحتل أتليتيكو، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات في الدوري الإسباني، المركز الرابع في الترتيب برصيد 28 نقطة، متساوياً مع فياريال وريال بيتيس ومتراجعاً بفارق 13 نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.
وتقدم ألميريا، الذي يمكن القول بأنه كان الفريق الأفضل في اللقاء، إلى المركز 13 مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
ومنح أنخيل كوريا التقدم لأتليتيكو مدريد بتسديدة بالقدم اليسرى مرت بين ساقي الحارس في الدقيقة 18، لكن ألميريا عادل النتيجة بعدها بنحو 19 دقيقة بضربة رأس رائعة من البلال توري.
ولعب أتليتيكو بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن حصل البديل سيرجيو ريجيلون على بطاقة صفراء ثانية لرفعه ذراعه في وجه الخصم خلال التحام في الهواء. 

أتلتيكو مدريد
ألميريا
الدوري الإسباني
دييجو سيميوني
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