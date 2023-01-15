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تشيلسي يخفف الضغط على بوتر

تشيلسي يخفف الضغط على بوتر
15 يناير 2023 20:30

لندن (رويترز)
أحرز كاي هافرتس هدفاً في الشوط الثاني، ليقود تشيلسي للفوز 1-صفر على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، وتخفيف الضغط على المدرب جراهام بوتر، بعد سلسلة من النتائج السيئة.
وسجل المهاجم الألماني الهدف الوحيد بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش في الدقيقة ،65 وعقب ركلة ركنية. وهذا الفوز الثاني فقط لتشيلسي في عشر مباريات ليبقى في المركز العاشر.
وكان تشيلسي الطرف الأفضل خلال أغلب فترات القمة اللندنية، لكن رغم ذلك امتلك بالاس عدة فرص من محاولات تيريك ميتشل ومايكل أوليز ووليفريد زاها، كما أهدر شيخ دوكوري فرصة قرب النهاية.
وخلال سير المباراة، أعلن تشيلسي التعاقد مع الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، ليصبح خامس صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولوّح اللاعب البالغ عمره 22 عاماً للمشجعين بين الشوطين، بينما كان يضع علم أوكرانيا على كتفيه. 

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