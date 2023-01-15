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الذيد يعرقل دبا الحصن ويهدي حتا لقب «بطل الشتاء»

الذيد يعرقل دبا الحصن ويهدي حتا لقب «بطل الشتاء»
15 يناير 2023 20:45

الذيد يعرقل دبا الحصن ويهدي «بطل الشتاء» لحتا


معتصم عبدالله (دبي)

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فرض الذيد «التاسع» التعادل أمام ضيفه «دبا الحصن» المتراجع إلى مركز الوصافة 3-3، ليهدي لقب «بطل الشتاء» لحتا المتصدر برصيد 36 في ختام «الجولة 17» والأخيرة في دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تعادل مصفوت وبينونة 1-1، وفوز مسافي على الجزيرة الحمراء 2-0، والعربي أمام ضيفه الفجيرة 3-2.
وفقد دبا الحصن صدارته المستمرة في الجولات الماضية لمصلحة حتا، بعدما تراجع للوصافة بتعثره بالتعادل أمام مضيفه الذيد، وسجل أهداف الحصن كايو روزا في الدقيقة 8، محمد المربوعي 59، وباولو هنريقو 88، فيما سجل للذيد الحساني تامبورا 40، أحمد الحمودي 47، وإيريك دانيل 69، ليرفع الذيد رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، مقابل 34 لدبا الحصن المتراجع لوصافة الترتيب بفارق نقطتين خلف حتا.
وارتقى العربي للمركز الخامس برصيد 27 بفوزه المثير على ضيفه الفجيرة 3-2، وأكمل «الذئاب» المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بطرد مدافعه موفتاو أولابي بعد نيله الإنذار الثاني، وتراجع ترتيب الفجيرة للمركز 14 برصيد 15 نقطة.

دوري الدرجة الأولى
حتا
دبا الحصن
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