إنفانتينو يهنئ «أسطورة مصر» بعيد ميلاده

القاهرة (د ب أ)

حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي الحالي للفراعنة بعيد ميلاده. ويحتفل عصام الحضري اليوم الأحد بعيد ميلاده الخمسين وسط تهانٍ كثيرة. وقال إنفانتيتو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كل سنة وأنت طيب يا حضري.. أسطورة مصر وكأس العالم "فيفا"». ويحمل عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر اللاعبين سناً مشاركة في كأس العالم، بعدما قاد منتخب مصر في نسخة مونديال 2018 بروسيا، حيث خاض مع الفريق لقائه ضد نظيره السعودي في مرحلة المجموعات بالمسابقة، وهو بعمر 45 عاماً و161 يوماً آنذاك.