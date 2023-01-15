الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إنفانتينو يهنئ «أسطورة مصر» بعيد ميلاده

إنفانتينو يهنئ «أسطورة مصر» بعيد ميلاده
15 يناير 2023 20:13

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لوريس يعتزل اللعب مع «الديوك»
«نقاط الخلاف» بين ديشامب ولوجريه!

حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي الحالي للفراعنة بعيد ميلاده. ويحتفل عصام الحضري اليوم الأحد بعيد ميلاده الخمسين وسط تهانٍ كثيرة. وقال إنفانتيتو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كل سنة وأنت طيب يا حضري.. أسطورة مصر وكأس العالم "فيفا"». ويحمل عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر اللاعبين سناً مشاركة في كأس العالم، بعدما قاد منتخب مصر في نسخة مونديال 2018 بروسيا، حيث خاض مع الفريق لقائه ضد نظيره السعودي في مرحلة المجموعات بالمسابقة، وهو بعمر 45 عاماً و161 يوماً آنذاك.

عصام الحضري
إنفانتينو
كأس العالم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
دنيا
بشرى لمرضى السكري..نجاح البنكرياس الاصطناعي
اليوم 07:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©