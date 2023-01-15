مانشستر يونايتد لا يفكر في التتويج بالدوري!

لندن (د ب أ)

أكد لوك شاو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، أنه وزملاءه في الفريق الأحمر لا يفكرون في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب الفوز الدرامي المثير للجدل على الجار مانشستر سيتي، أمس السبت. قلب يونايتد تأخره صفر / 1 أمام سيتي، ليحسم ديربي مدينة مانشستر لصالحه، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في قمة مباريات المرحلة الـ20 للدوري الإنجليزي. وأثار هدف التعادل ليونايتد، الذي أحرزه نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز، الجدل، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني، ليعزز الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" موقعه في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف سيتي، صاحب المركز الثاني.

بينما اشتعل الجدل بشأن قرار حكم المباراة باحتساب هدف فيرنانديز، رغم وقوع راشفورد، الذي تقدم نحو الكرة، في مصيدة التسلل قبل تسجيل اللاعب البرتغالي الهدف، فإن انتصار مانشستر يونايتد يمثل إعلاناً عن قدوم الفريق للمنافسة بقوة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012 / 2013.

واختلف أداء مانشستر يونايتد ونتائجه بشكل جذري، منذ خسارته القاسية 3 / 6 أمام سيتي على ملعب (الاتحاد) في أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تلقى خسارة وحيدة في آخر 19 مباراة، كما فاز بجميع مبارياته التسع الأخيرة التي خاضها في مختلف المسابقات. ورغم ذلك، لم ينجرف شاو في الأحاديث للإشارة إلى إمكانية منافسة يونايتد على اللقب، قبل لقائه المرتقب ضد مضيفه أرسنال (المتصدر)، يوم الأحد المقبل. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن شاو قوله: "من السابق لأوانه التفكير في ذلك. يتعين علينا في الوقت الحالي كفريق من التأكد من امتلاكنا التناغم والتناسق الصحيح في الأداء والنتائج".

وأضاف شاو "الأمر دائماً يتعلق بالفوز. إذا لعبت بشكل جيد أم لا، فأنت بحاجة إلى الانتصار، وقد فعلنا ذلك مؤخرًا. لم نلعب بأفضل ما لدينا لكننا ما زلنا نفوز بالمباريات".

وأوضح شاو: "ما زلنا ننافس في أربع مسابقات. نحن مانشستر يونايتد، ينبغي علينا أن نحقق أهدافًا عالية، وبالطبع نريد الفوز بالألقاب الأربعة، لكن سواء حدث ذلك أم لا، يعود الأمر إلى الطريقة التي نتصرف بها، وأخذ قسط من الراحة والاستعداد ".

وشدد لاعب مانشستر يونايتد في نهاية حديثه بالقول: "يجب علينا الآن أن ننسى تلك المباراة، وننسى هذا الفوز. لدينا مباراة هامة يوم الأربعاء القادم ضد كريستال بالاس".