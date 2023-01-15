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الكويت تستضيف «خليجي 26» أواخر عام 2024

الكويت تستضيف «خليجي 26» أواخر عام 2024
15 يناير 2023 18:39

البصرة(أ ف ب)
أعلن رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن خليجي 26 ستقام في الكويت في ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن فكرة جديدة سيتم الإعلان عنها مستقبلاً، بخصوص آلية الاستضافات القادمة للبطولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته بمدينة البصرة على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في العراق: "النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي ستقام في الكويت أواخر عام 2024، ولدى اتحاد كأس الخليج العربي فكرة سيتم الإعلان عنها واعتقد ستلاقي ترحيباً بخصوص سياقات التنظيم والاستضافة".
واعرب آل ثاني عن شكره للمسؤولين العراقيين لدورهم ودعمهم في إنجاح خليجي 25، وقال: "أود أن أشكر الاتحادات الخليجية المشاركة في البطولة ودورها في نجاحها".
وأشار إلى أن "تحديد أواخر عام 2024 لإقامة خليجي 26 حتى لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا وذلك الموعد يساعد في إنجاح البطولة المقبلة".
كما تعهد بالعمل على تدخل اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم تسهيلات أمام الجمهور العراقي لحضور البطولات المقبلة بعدما "حقق نجاحاً كبيراً في إنجاح خليجي 25".
وأوضح "نعدكم بأن المنتخبات الأساسية ستشارك في النسخ المقبلة وان مشاركة منتخبات غير أساسية في خليجي 25 كانت أسبابه معروفة وتتصل بمونديال قطر 2022. بشأن المنتخب القطري كنا قد أعلنا في وقت سابق بأنه سيشارك بهذه التشكيلة".

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