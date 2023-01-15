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النقبي يُدير مباراة البحرين وعُمان

النقبي يُدير مباراة البحرين وعُمان
15 يناير 2023 17:48

البصرة (الاتحاد)
كلفت لجنة الحكام في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» الحكم الإماراتي الدولي عادل النقبي لإدارة مباراة البحرين وعُمان التي تقام غداً الاثنين على ملعب الميناء الأولمبي، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة.
وضم طاقم تحكيم المباراة علي راشد النعيمي (المساعد الأول)، وسبت عبيد (المساعد الثاني)، والكويتي عبدالله جمالي (الحكم الرابع)، ومواطنه عبدالهادي العنزي (الحكم الخامس)، وأحمد عيسى درويش (حكم الفيديو)، والسعودي عبدالله الشهري (حكم الفيديو المساعد)، فيما عيَنت الكويتي محمد باجيه الشمري مقيماً لطاقم تحكيم المباراة.
وعيَنت لجنة الحكام بالبطولة حمد بن ديلان المزروعي مقيماً لطاقم الحكام المُكلف بإدارة مباراة العراق وقطر ضمن الدور ذاته.

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