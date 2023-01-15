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آخرهم مودريك.. تشيلسي يغير السياسة الشرائية

آخرهم مودريك.. تشيلسي يغير السياسة الشرائية
15 يناير 2023 17:30

لندن(د ب أ)

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم من ضم الأوكراني الدولي ميخائيلو مودريك، حيث أكد تشيلسي إجراء مفاوضات مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني حول شروط انتقال اللاعب.
وبدوره أعلن النادي الأوكراني الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق. 

وذكرت تقارير إعلامية أن من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر "22 عاماً" ما يعادل نحو 100 مليون يورو عبارة عن 70 مليون يورو كمبلغ أساسي إلى جانب 30 مليون يورو للمكافآت المحتملة. وأضافت التقارير أن من المنتظر أن يبرم مودريك عقداً لمدة سبعة أعوام مع تشيلسي، وأن يخضع للفحص الطبي قريباً. 

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وكانت هناك اتصالات في الفترة الأخيرة بين مودريك وبين نادي أرسنال المنافس المحلي لتشيلسي، لكن تقارير أفادت بأن انتقال اللاعب الأوكراني إلى أرسنال بات في حكم المؤكد، غير أنه يعتقد أن تشيلسي قدم عرضاً أكبر من العرض المقدم من أرسنال، الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حالياً. 

كان تشيلسي قد غير من سياسيته الشرائية في الفترة الأخيرة، بالتركيز على اللاعبين صغار السن بضم المهاجم ديفيد فوفانا "20 عاماً" ولاعب قلب الدفاع بينوا بادياشايل "21 عاماً" ولاعب خط الوسط اندري سانتوس "18 عاماً"، كما ضم بنظام الإعارة البرتغالي الدولي جواو فليكس " 23 عاماً" من نادي اتلتيكو مدريد، ويأمل "البلوز" إعادة بناء فريق قوي يكون لديه القدرة على استعادة البطولات لفترات طويلة.

تشيلسي
أرسنال
جواو فيليكس
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