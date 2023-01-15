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دورتموند يطمح في التقدم

دورتموند يطمح في التقدم
15 يناير 2023 16:52

دورتموند (د ب أ)

يعتقد إيمري كان لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن فريقه يمكنه اللحاق بالفرق الأخرى في معركة حجز مقعد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

وقال، في مقابلة مع مجلة «كيكر» الألمانية اليوم الأحد: «نعلم أنه لم يكن موسماً جيداً بالنسبة لنا في الدوري الألماني «بوندسليجا» حتى الآن». 

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وأضاف: «بكل تأكيد نريد أن نقدم عروضاً أفضل، أن نلعب كرة القدم بشكل أفضل باستمرار، وأن نحقق نتائج أفضل بشكل مستمر. وأنا واثق من ذلك بعدما رأيت كيف تدرب الفريق في المعسكر التدريبي». 

ويستأنف دورتموند مبارياته في البوندسليجا بمواجهة أوجسبورج يوم 22 يناير. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف آينتراخت فرانكفورت، أول فريق في منطقة التأهل لدوري الأبطال. ولدى كان آمال كبيرة بعد عودة العديد من زملائه بالفريق مثل سيبستيان هالر، وماركو ريوس ومحمود داوود، الذين غابوا عن أغلب النصف الأول من الموسم، ولكنهم أحرزوا تقدماً كبيراً في معسكر الفريق بمدينة ماربيا الإسبانية. وسيشارك هالر في مباراته الأولى بعدما تغلب على مرض سرطان الخصية، الذي أبعده عن الفريق منذ الصيف الماضي. في الوقت نفسه يعود ريوس من إصابة في الكاحل، فيما يعود داوود من إصابة في الكتف. وقال لاعب خط الوسط: «من المفيد عودة اللاعبين الذين كانوا مصابين لفترة طويلة وأن تكون هناك المزيد من المنافسة مرة أخرى». في الوقت نفسه، يبدو إيمري غير سعيد بحقيقة فقدان مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، الذي يدربه إيدين ترزيتش. وأكد: «يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك بكثير، أعلم هذا. العديد من المتواجدين في النادي يعلمون هذا أيضاً. هدفي هو إظهار هذا مجدداً».

إيمري تشان
بروسيا دورتموند
البوندسليجا
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