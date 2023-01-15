«أستراليا المفتوحة» تجدد صراع القوة

ملبورن (أ ف ب)

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المرحّل عام 2022 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مرشحاً قوياً لإحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، التي تنطلق الاثنين ومزاحمة الإسباني رافايل نادال على الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

وكان المصنف خامساً عالمياً راهناً والأول سابقاً رُحّل العام الماضي لعدم تلقيه اللقاح، ما شرّع الباب أمام نادال لإحراز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى، بعد نهائي مثير من خمس مجموعات على حساب الروسي دانييل مدفيديف. رفع بعدها ابن السادسة والثلاثين رقمه القياسي إلى 22 لقباً كبيراً، بتتويجه في بطولته المحبّبة رولان جاروس الفرنسية على أرض ترابية.

وبمقدور ديوكوفيتش الذي يصغر نادال بسنة، معادلة ابن مايوركا بحال تتويجه مرة عاشرة قياسية في ملبورن.

وباستثناء عقبة بدنية في العضلية الخلفية للفخذ، قال ديوكوفيتش: «ليس بمقدوري الحصول على تحضير أفضل لبطولة أستراليا. أحب اللعب في أستراليا ونتائجي دليل على ذلك».

وفي ظل تألق ديويكوفيتش أخيراً، تراجع نادال خصوصاً بسبب الإصابات، فيما انسحب المصنف أوّل عالمياً الإسباني الآخر كارلوس ألكاراز لإصابته واعتزل السويسري روجيه فيدرر العام الماضي.

وبعد إنهاء عام 2022 متوجاً بلقب دورة «أيه تي بي» الختامية، استهل «نولي» العام الجديد بخمس مباريات صعبة أنهاها بطلاً في النسخة الأولى من دورة أديلايد.

ديوكوفيتش الذي يلاقي في الدور الأول الإسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 75 عالمياً، بدّد مخاوفه باستقبال عدائي في أستراليا بعد ترحيب حار حصل عليه في أديلايد.

أما نادال الذي يحارب الإصابات واعتبر ديوكوفيتش مرشحاً كبيراً لنيل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام البريطاني الصاعد جاك درايبر (21 عاماً).

خسر نادال المتوج مرتين في ملبورن ست مرات في آخر سبع مباريات، بينها مواجهتان في كأس يونايتد أمام البريطاني كاميرون نوري والأسترالي أليكس دي مينور.

رغم تذبذب مستواه، لم يعر نادال أهمية لذلك: «صحيح أني لم أكن قادراً على لعب الكثير من التنس في الأشهر الأخيرة وخسرت مباراتين في سيدني مطلع السنة. لكن بصراحة، لست حزيناً إزاء التحضيرات. أحتاج للفوز في المباريات، بالتأكيد، لكن الاستعداد كان جيداً وأعتقد أني في حالة بدنية جيدة».

أما مدفيديف الذي حل وصيفاً في النسختين الأخيرتين، وخسر الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية عندما أهدر تقدماً بمجموعتين ضد نادال، فيلتقي الأميركي ماركوس جيرون، فيما تتركز الأنظار على صاحب الأرض نيك كيريوس وصيف ويمبلدون أمام ديوكوفيتش.

ولدى السيدات، ستكون المصنفة أولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك، بطلة رولان جاروس وفلاشينج ميدوز العام الماضي، مرشحة فوق العادة لحصد لقبها الأوّل في ملبورن، مع غياب حاملة اللقب الأسترالية آشلي بارتي التي اعتزلت بطريقة مفاجئة في مارس الماضي بعد تتويجها.

شفيونتيك البالغة 21 عاماً والتي تفتتح مشوارها ضد الألمانية يوله نيماير، قد تكون الطريق معبدة أمامها، خصوصاً مع اعتزال الأميركية سيرينا وليامس وانسحاب اليابانية ناعومي أوساكا، المتوجة مرتين في ملبورن، بسبب الحمل.

أحرزت في 2022 ثمانية ألقاب في بطولات المحترفات، وأصبحت أول لاعبة في ست سنوات تحرز لقبين كبيرين في عام واحد.

قالت البولندية الشابة الطامحة للقب كبير رابع: «سأحاول نسيان كل ما حصل العام الماضي وأركز على المستقبل، لأنني أشعر بقدرتي على الاستفادة من خبرة بطولات العام الماضي».

لكن شفيونتيك ليست بطلة لا تهزم، فكانت دموعها خير دليل على ذلك في نصف نهائي كأس يونايتد عندما أسقطتها الأميركية جيسيكا بيجولا 6-2 و6-2.

قالت إنها كانت «عاجزة» وغير قادرة على المنافسة «جسدياً وذهنياً»، بيد أن هذه الفجوة كانت صغيرة، إذ فازت في ثلاث مباريات دون خسارة أي مجموعة.

وتستهل التونسية أنس جابر، الثانية، التي بلغت الموسم الماضي نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها، في ويمبلدون ثم نيويورك، حملتها نحو لقب كبير أول ضد السلوفينية تامارا زيدانشيك.

قالت جابر السبت إنها تنوي انتزاع المركز الأولى في تصنيف المحترفات و«عدم خسارة المزيد من المباريات النهائية»، بعد موسم رائع كان ينقصه فقط إحراز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى «سأسعى لاستغلال خبرة العام الماضي لأنها كانت جميلة نوعاً ما».

وأصبحت ابنة الثامنة والعشرين أول إفريقية وعربية تبلغ نهائي بطولة كبرى العام الماضي: «أريد أن أكون المصنفة أولى عالمياً، ليس فقط المركز، بل المستوى والانضباط الذي يرافقه. أريد الفوز بمزيد من الألقاب وإحراز لقب كبير بالطبع».

تأخر نجم جابر للبزوغ، إذ رفعت لقبها الأول بعمر السادسة والعشرين عام 2021 في برمنجهام، ثم أضافت لقبي مدريد وبرلين العام الماضي.

وكانت جابر قد تعرّضت لصدمة بعد خسارتها أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا، في نصف نهائي دورة أديلايد مطلع الشهر، عندما عانت من إصابة في ظهرها خلال المجموعة الأولى.

استبعدت أي إخفاق بدني، علماً أنها غابت عن النسخة الماضية في أستراليا لإصابة مماثلة في ظهرها: «أنا أفضل بكثير. احتجت لبضعة أيام لأكون جاهزة».

كما تتطلع الأميركية بيجولا، الثالثة عالمياً، لمواصلة بدايتها الرائعة للعام بعدما قادت بلادها إلى لقب كأس يونايتد الجديدة المختلطة للمنتخبات.