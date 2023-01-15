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إصابة زفيريف سيئة

إصابة زفيريف سيئة
15 يناير 2023 15:30

برلين (د ب أ)
أكد البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، أن إصابته في الكاحل أكثر خطورة مما تم الإعلان عنه.
وقال زفيريف في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونتاج» اليوم الأحد: «دائماً يقال إن هناك قطعاً في ثلاثة أربطة، لكن في الحقيقة هي سبعة أربطة، منها ثلاثة أربطة أجريت لها عمليات جراحية». 

وأضاف «الأربطة تعافت بعد سبعة أسابيع لكن أصبت بوذمة نخاع العظم». 

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وأشار «ولكن لم يتم إبلاغي بذلك، لذلك بدأت في إعادة التأهيل والتدريب في وقت مبكر للغاية، مما جعل حالة الوذمة أسوأ». 

وتعرض زفيريف لقطع في أربطة الكاحل في يونيو خلال بطولة فرنسا المفتوحة، وقد عاد إلى الملاعب الشهر الماضي خلال البطولات الاستعراضية التي سبقت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي. ويلتقي زفيريف في الدور الأول لبطولة استراليا مع خوان بابلو فاريياس بعد غدٍ الثلاثاء. وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة غداً الاثنين وتستمر حتى 29 يناير الجاري.

ألكسندر زفيريف
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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