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بن كلارك يحرز لقب «الشارقة الدولية للفوت جولف»

بن كلارك يحرز لقب «الشارقة الدولية للفوت جولف»
15 يناير 2023 15:45

الشارقة (الاتحاد) 
توِّج بن كلارك «المصنف الأول عالمياً» بلقب «بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف» 2023، والتي استضافتها إمارة الشارقة لأول مرة على مستوى المنطقة، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران» ومجلس الشارقة الرياضي، في نادي الشارقة للجولف والرماية، بعد منافسة قوية بين 130 لاعباً دولياً.
واختتمت البطولة بتوزيع الكؤوس والجوائز المالية البالغة 40 ألف دولار أميركي على فئاتها الأربع، بواقع 3 فائزين لفئة الرجال و3 فائزات لفئة السيدات، و3 فائزين لفئة فوق الـ45 عاماً، وفائز واحد ضمن فئة فوق الـ55 عاماً.
وحاز المركز الثاني في البطولة عن فئة الرجال سامو ماروسينيك، بينما نال المركز الثالث ايفجيني لفتشينكو. وتصدرت فئة النساء دورا كوتشتا في المركز الأول، وجاءت ثانية لوسيا سيرماكوفا، فيما حلَّت كلوديا نيمكوفا في المركز الثالث. وحاز كؤوس فئة +45 عاماً زولتان ماير، الذي حل في المركز الأول، وحل ماريك فيتيك ثانياً، فيما حاز المركز الثالث بيتر زوبان، بينما توِّج كلاس ويررز بكأس البطولة عن فئة +55 عاماً.
وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نجحت البطولة والفعاليات المصاحبة لها في تعزيز دور الرياضة كعنصر فاعل في التطوير السياحي، وهو ما تؤكده المكانة التي تحظى بها الفعاليات الرياضية بين الجماهير من كل أنحاء العالم، والقاعدة الشعبية العريضة التي يتمتع بها مشاهير مختلف الرياضات، وهذا ما يجعل استثمار هذا القطاع السياحي الاستراتيجي على قائمة تركيز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بما يعزز مكانة الإمارة، ويدعم جهود التنمية الشاملة».

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