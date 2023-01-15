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العطية يتوج باللقب الخامس في رالي داكار

العطية يتوج باللقب الخامس في رالي داكار
15 يناير 2023 17:45

الدمام (أ ف ب) 
توّج السائق القطري، ناصر صالح العطية، بلقب رالي داكار الصحراوي في فئة السيارات، للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة في الدمام في المملكة العربية السعودية، حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.
وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثاً.
وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة، من دون أن ينجح أي سائق في مقارعته، ليتقدم السائق البالغ 52 عاماً بفارق 20 و30 دقيقة توالياً، عن سائقي أودي «مستر داكار» الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والإسباني كارلوس ساينس.
وحلّق العطية منفرداً في الصدارة بعد انسحاب مطارديه المباشرين توالياً في 6 (المرحلة السابعة) و10 (المرحلة العاشرة) يناير الحالي.
وعرف العطية كيف يدير بنجاح تقدمه في الترتيب متفادياً المشاكل الميكانيكية، من دون أن يقلق راحته أي سائق آخر، على الرغم من مشاركة العلامة التجارية أودي بسيارات هجينة (هايبريد)، ليجتاز خط النهاية بلباس الفائز للعام الثاني توالياً.
في المقابل، حلّ لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.
ودوّن بطل العالم للراليات 9 مرات اسمه في سجلات رالي داكار بعدما فاز في هذه النسخة بست مراحل توالياً، في إنجاز فريد من نوعه في أشهر راليات الرايد.
وأحرز الفرنسي جيرلان شيشوريه (برودرايف) أسرع توقيت في المرحلة الـ14 الأخيرة.

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