شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للجري

دبي (الاتحاد)

توّج اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، والدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، الفائزين في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري، التي أقيمت بحديقة الورقاء في دبي بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً، حيث ظفر شباب الأهلي للرجال باللقب برصيد 23 نقطة.

وشهدت منافسة فردي الرجال تتويج حتا بالذهبية عبر لاعبه طه آدم جودينو، ونال الوصل الفضية عبر سيكياس أماني وشباب الأهلي البرونزية عن طريق ياسر الشعشوي.

وحقق نادي أبوظبي المركز الأول على مستوى فرق السيدات برصيد 10 نقاط، كما نالت لاعبات النادي رقية محمد المرزوقي الذهبية ومريم الشامسي الفضية وموزة محمد الغفلي البرونزية في فردي هذه الفئة، بينما تألق نادي كلباء بتصدره فئتي الشباب والناشئين، وحصد الحمرية المركز الأول في الأشبال، ودبا الحصن صدارة فئة الناشئين.

وحرص اتحاد ألعاب القوى على مشاركة الفئة المجتمعية لأول مرة في فئات عدة، حيث تضمنت البطولة المراحل العمرية لفئات «رجال- سيدات- شباب -شابات- ناشئين- ناشئات- أشبال» للبنين والبنات، يمثلون أندية شباب الأهلي، الوصل، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، الذيد، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، الرمس، مسافي، البطائح، مليحة، اتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب القوى، وذلك لمسافات 8 كلم للشباب و6 كلم لفئتي الشابات والناشئين و3كلم للفئات العمرية ناشئات - أشبال بنين وبنات.

وحصد أحمد علي سعيد ذهبية فردى فئة الشباب، ونال أحمد رسلان لاعب الحمرية الفضية ومحمد عادل النعيمي لاعب كلباء البرونزية، بينما فاز اتحاد كلباء بكأس البطولة على مستوى الفرق بمجموع 20 نقطة.

وتابع كلباء التألق في فردي الناشئين بحصد الذهبية والفضية بواسطة اللاعبين ياسر سالم جوهر وراشد عبيد القيدي، ونال الحمرية البرونزية عبر حمزة يوسف، كما فاز كلباء بكأس بطولة الفرق بعدما حصد 15 نقطة.

وتفوقت هارشديب كاور «البطائح» في فئة فردي الشابات بنيلها الميدالية الذهبية، بينما هيمن دبا الحصن على الميداليتين الذهبية والفضية في فئة فردي الناشئات بواسطة جورية أحمد وأمون أحمد، ونال نادي الإمارات البرونزية عبر اللاعبة سلمى أشرف، بينما فاز الحصن بالمركز الأول على مستوى الفرق برصيد 68 نقطة.

ومنح عادل جيمي نادي الشارقة ذهبية فئة أشبال بنين فردي، ونال حتا الفضية عبر حمد صالح والحمرية البرونزية بواسطة ربيع خلف ربيع، في حين حصد الحمرية كأس البطولة على مستوى الفرق في الأشبال بنين برصيد 49 نقطة.

وحصد دبا الحصن ذهبية المركز الأول في فئة الأشبال بنات فردي عبر شيماء أبوطالب، والبطائح الفضية بواسطة اللاعبة سجى أحمد السيد والحصن البرونزية عن طريق اللاعبة عائشة سعود، بينما فازب دبا الحصن بكأس الفرق في فئة الأشبال بنات برصيد 74 نقطة.