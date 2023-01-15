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ليدز يفوز بالصفقة القياسية

ليدز يفوز بالصفقة القياسية
15 يناير 2023 14:19

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الشاب جورجينيو روتر، لاعب منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاماً في صفقة قياسية، قادماً من صفوف هوفنهايم الألماني. 

ولم يكشف ليدز عن قيمة الصفقة، لكن قدرت قيمتها بـ35 مليون جنيه إسترليني إذا تحققت البنود الخاصة بالعقد المتفق عليه.
وسجل روتر 11 هدفاً وصنع 11 هدفاً في 64 مباراة منذ انضمامه لهوفنهايم في فبراير 2021، بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام. 

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وبات روتر ثاني صفقة لليدز يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم ماكس ووبر. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) لن يشارك روتر في المباراة أمام كارديف سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، لكنه قد يلحق بالمواجهة أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل. 

وبزغ نجم روتر في صفوف رين، حيث سجل من خلاله أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا من خلال المباراة أمام إشبيلية الإسباني في سن الثامنة عشرة. 

وقال روتر لحساب «تويتر» الخاص بنادي ليدز يونايتد: «سعيد للغاية بالتواجد هنا، متحمس للغاية لتحسين قدراتي الكروية».
وأضاف: «من أجل الجماهير والثقة أتمنى أن أظهر بصورة لائقة، كرة القدم من أجل الجماهير وهم في غاية الأهمية بالنسبة للنادي».

دوري أبطال أوروبا
إشبيلية
هوفنهايم
ليدز يونايتد
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