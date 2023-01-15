3000 صقر في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق غداً الاثنين، منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

تستمر منافسات الحدث الكبير حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتتضمن 92 شوطاً للتلواح، في فئتي الفروخ والجرانيس.

يشارك في المسابقة الأكبر والأهم في تاريخ مسابقات الصيد بالصقور في الدولة 3000 صقر و600 صقار من مختلف أنحاء الدولة، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تم تخصيص أشواط خاصة بهم ضمن المسابقة.

وخصص نادي أبوظبي للصقارين 28 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط.

وتم تقسيم مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى فئات مختلفة، حيث تضم أشواط أصحاب السمو الشيوخ، وأشواط العامة ملاك والعامة هواة والعامة مفتوح، وكذلك أشواط مجلس التعاون الخليجي وهناك أيضاً أشواط السيدات.

وتنطلق المنافسات عند التاسعة صباحاً من كل يوم، وتقام صباح اليوم منافسات شوط الرمز لفئة أصحاب السمو الشيوخ للجير تبع - فرخ والجير تبع - جرناس، كما يشهد اليوم الأول إقامة منافسات الجير تبع - فرخ والجير تبع جرناس لفئة العامة هواة.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن دعم واهتمام القيادة الرشيدة هو أساس الحفاظ على التراث الإماراتي، وتوارثه من جيل إلى آخر، مشيراً إلى أن المنافسات المرتقبة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تعكس الدعم والاهتمام بالموروث الوطني، وتلعب دوراً مهماً في صون العادات والتقاليد والإنجازات.

وأشاد سموه بجهود نادي أبوظبي للصقارين، الذي يقع على عاتقه تنظيم المناسبة الغالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبيناً أن مثل هذه المناسبات تعزز وتنمي الفخر والاعتزاز بإرث الإمارات الغني، حيث يُشكل التراث الوطني جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية، من خلال إحياء القيم والعادات التقاليد.

وقال سموه: ينقل التراث الوطني صورة واضحة وجلية عن الماضي، ويؤدي دوراً بارزاً في ثقافة وسياسية المجتمعات، ما يحتم على الجميع القيام بدوره للحفاظ عليه وصونه.

واختتم سموه قائلاً: تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من مشاركين في النسخة المقبلة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، ومن الشركاء الذين يلعبون دوراً مهماً في المحافظة على تراث دولة الإمارات وتثقيف الأجيال بتراث الآباء والأجداد.

وعبر معالي فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين عن فخره الشديد بتنظيم النادي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وقال: تنطلق اليوم منافسات أكبر بطولات الصقور وأعزها على قلوب الجميع، لاسيما وأنها تحمل اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومن هذا المنطلق نحن في النادي نبذل قصارى جهدنا من أجل خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسمه وبمكانته.

وأضاف: بكل تأكيد رسالتنا دائماً واحدة ومعروفة وهي الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور أحد أهم معالم تراثنا وهويتنا لذلك فإنها واحدة من الرياضات التي تلقى اهتماماً كبيراً من الجميع.

ووجه المزروعي، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم لكل ما يخص تراث الوطن بشكل عام والصقور وكل ما يتعلق بها بشكل خاص، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، سواء بالحفاظ على التراث أو بالسعي نحو غرسه وانتشاره بين الأجيال الجديدة.

كما وجه التحية إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الدائم لمختلف الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين وفي مقدمتها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وأكد معالي فارس المزروعي أن مشاركة 3 آلاف صقر في المنافسات تؤكد مدى عشق الجميع لرياضة الآباء والأجداد، مؤكداً أن حجم المشاركة دليل على أهمية البطولة لدى كل عشاق هذه الرياضة ولدى كل محترفي الصقور.

وشدد على أن اقتراب الصقارين من 600 صقار له دلالات كبيرة ويؤكد أن الجميع يدخلون الحدث بكل قوة من أجل نيل شرف الفوز بالألقاب في مختلف الأشواط.

وتوقع رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين أن تكون الإثارة حاضرة في مختلف الأشواط، سواء لأصحاب السمو الشيوخ أو للعامة، لاسيما في ظل تخصيص 28 مليون درهم جوائز للفائزين وهو رقم كبير للغاية، ويعد حافزاً قوياً من أجل السعي نحو الفوز، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كل متطلبات النجاح والمنافسة الشريفة القوية بين الجميع.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن كأس صحاب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور ساهم في الحفاظ على منجزات الماضي، ودعم مسيرة تراث الإمارات وأصالة الرياضات التراثية الحافلة بعراقة التاريخ، واكتساب القيم النبيلة والرسالة الهادفة، وخصوصاً بعد الوصول إلى النسخة العاشرة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 27 من يناير الجاري.

وقال العواني: تولي قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام لدعم الرياضات التراثية وصونها والحفاظ عليها، لإيمانها بأن الرياضة التراثية تربط بين الماضي والحاضر، وتقود لمستقبل متصل بالجذور، ونحن في مجلس أبوظبي الرياضي نثمن هذا الاهتمام والدعم برعاية الكأس الغالية، تجسيداً لمساعي الفخر والاعتزاز بالموروث الوطني الزاخر والرياضات التراثية الأصيلة.

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يعمل يداً بيد مع نادي أبوظبي للصقارين للخروج بنسخة استثنائية تحقق جميع الأهداف، مشيداً بجهود جميع القائمين على البطولة، ومساعيهم الكبيرة لإبراز الرياضات التراثية ودعم مشوارها من خلال البطولة المرتقبة، التي تجمع المئات من المشاركين.

واختتم العواني قائلاً: الصيد بالصقور رياضة قطعت شوطاً مهماً من النجاحات التي لا بد من الحفاظ عليها وتعزيزها، من خلال المزيد من المسابقات والفعاليات التنافسية بين الصقارين من مختلف إمارات الدولة.