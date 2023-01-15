«كابوس كأس الخليج» يطارد رودولفو مع «الأبيض»!

معتصم عبدالله (دبي)

باتت إقالة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» قراراً منتظراً من لجنة المنتخبات باتحاد الكرة بعد الإخفاق في بطولة «خليجي 25» بالعراق، والذي شهد وداعاً مبكراً للمنتخب من الدور الأول باحتلاله المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة، كأقل حصاد في مشاركات الإمارات على صعيد البطولة الخليجية.

وقاد رودولفو الذي جرى إعلان التعاقد معه مدرباً للأبيض في 13 فبراير 2022، خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك، المنتخب في 12 مباراة حقق الفوز في 3، مقابل التعادل في مباراتين، والخسارة في 7، وشملت المشاركات 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، و3 مباريات في «خليجي 25»، إضافة إلى 6 مباريات ودية دولية.

ويبدو تكرار سيناريو إقالة بيرت فان مارفيك والذي قاد «الأبيض» في المشاركة السابقة في «خليجي 24» الأقرب للتكرار في انتظار القرار الرسمي، وكان مارفيك الضحية الأخيرة لبطولات كأس الخليج من مدربي الأبيض بعد إقالته بنهاية المشاركة السابقة للبطولة والتي أقيمت في قطر 2019، واحتل وقتها «الأبيض» المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وشهد مشوار مشاركات «الأبيض» في بطولات كأس الخليج منذ الظهور الأول في النسخة الثانية 1972 تحت قيادة المصري محمد صديق شحتة، كأول مدرب في تاريخ المنتخب والذي قاده في مشاركتين خليجيتين على التوالي 1972 و1974، العديد من المواقف والإقالات على صعيد المدربين.

وتعرض اليوغسلافي تاديتش المدرب الثاني في تاريخ منتخب الإمارات، والذي قاده في نسخة «خليجي 4» بقطر في 1976 للإصابة بنوبة قلبية أثناء البطولة، ليتولى المهمة مساعده الوطني جمعة غريب، حيث أنهى منتخبنا المشاركة في المركز السادس برصيد نقطتين من 6 مباريات.

وجاءت أهم الإقالات البارزة لمدربي «الأبيض» في كأس الخليج بإنهاء التعاقد مع البولندي بلاوت كارلوس الذي قاد المنتخب في نسخة «خليجي 10» بالكويت في 1990، قبل قرار الاستغناء عن خدماته بنهاية البطولة والتي احتل فيها «الأبيض» المركز الخامس دون أن ينجح في تحقيق أي فوز.

ومثلت بطولات كأس الخليج «الفصل الأخير» في مشوار عدد من مدربي «الأبيض» خلال أكثر من نسخة أبرزهم الإيراني حشمت مهاجراني والذي قاد «الأبيض» خلال الفترة من 1980 إلى 1984، وأشرف على تدريبه في نسختين لبطولات كأس الخليج «السادسة» بالإمارات 1982، والسابعة في عمان 1984 والتي مثلت البطولة الأخيرة في مشواره.

وشملت القائمة الأوكراني لوبانوفسكي والبولندي توني بتشينك في نسختي خليجي 11 و12، والكرواتي توميسلاف ايفتش بنهاية نسخة «خليجي 13» في عمان 1996، فيما أطاحت نتائج «الأبيض» المتواضعة في نسخة «خليجي 15» بالسعودية بالهولندي بونفرير من تدريب المنتخب الذي احتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وجرت الاستعانة ببونفرير من نادي الوحدة ليخلف مواطنه تيني ريخس.

ووضعت نتائج «الأبيض» في «خليجي 16» بالكويت 2003 والتي احتل فيها المركز الخامس، نقطة على السطر الأخير في مشوار الإنجليزي روي هودجسون كأول ضحايا البطولة قبل نحو أربعة أشهر على نهاية عقده مع المنتخب.



أرقام في مشوار أروابارينا

13 فبراير 2022: إعلان التعاقد لقيادة «الأبيض»

المباريات: 12

الفوز: 3

التعادل: 2

الخسارة: 7