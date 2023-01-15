إثارة كبيرة في انطلاقة بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، مساء أمس السبت في أبوظبي، منافسات البطولة الثالثة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي تعتبر أولى بطولات الموسم الجديد بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف الجنسيات والأوزان.

وشهد اليوم الأول للبطولة منافسات قوية بمشاركة 38 لاعباً خاضوا 19 نزالاً.

حضر المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة.

وتميزت مواجهات اليوم الأول من منافسات البطولة الثالثة للفنون القتالية المختلطة للناشئين بالكثير من الحماس والندية والإثارة، ولم تحسم معظم النزالات إلا في لحظاتها الأخيرة، وفي منافسات وزن 54 كجم تمكن رحمة الشامسي من التغلب على عيسى الطنيجي، وتفوق راشد آل ثاني على عمران الشامسي في وزن 37 كجم، وعلي النجار على راكان اليماحي في نفس الوزن.

وتفوق زايد الحمادي على نايل مارديني في وزن 48 كجم، وراشد الظاهري على عدنان الزرعوني في وزن 60 كجم، وحمد المحروقي على بكر خالد في وزن 67 كجم، وحميد الليم على سلطان الظاهري في نفس الوزن، وعمار الحمادي على أحمد كرّيت بوزن 52 كجم، وعبدالله الدرمكي على عمر صقر بوزن 40 كجم، وتعادل كل من يوسف الخوري وعبدالله أنديز بوزن 60 كجم.

وتفوق قتيبة القنطار على سعيد الحوسني بوزن 70 كجم، وسلطان الغصين على فيصل محمد بنفس الوزن، وعلي اليعربي على أحمد الجابري بوزن 54.2 كجم، وحمدان البلوشي على سلطان الوحشي بوزن 56.7 كجم، وشملان الحمامي على خالد الهاشمي بوزن 62 كجم، ولؤي إبراهيم على سيف المحيربي بوزن 67 كجم، ويوسف المحسن على عامر الصويدر بوزن 68 كجم، وصمد ناصر على أحمد هلال بوزن 77.1، ومحمد الشحي على بطي العامري بوزن 65.8 كجم.

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تواصل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي الإبهار والتألق في استضافة أهم البطولات الرياضية التي تلقى الاستحسان والإشادة على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأضاف: «نسعى في الاتحاد للمساهمة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة، والوجهة الأولى للأبطال من جميع أنحاء العالم ولا يمكن لذلك أن يتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق أي إنجاز. ومثل هذه البطولات، تساهم في تطوير الفنون القتالية المختلطة على صعيد الدولة وخارجها، و تمهد الطريق لاستضافة أبوظبي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أغسطس المقبل، وهي البطولة التي تحظى باهتمام عالمي».

وأعرب العميد محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، عن سعادته بالأجواء التنافسية القوية بالبطولة في يومها الأول، والتنظيم الاحترافي وفقا لأعلى المعايير، والحضور الجماهيري الرائع، منوها بالخبرة الكبيرة والتجربة الواسعة التي يتمتع بها اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم أكبر وأهم البطولات على ساحة الفنون القتالية المختلطة.

وأضاف ابن دلموك: «يشكل افتتاح الموسم الرياضي الجديد بهذه البطولة، الأهمية المتنامية للفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الاتحاد الذي يعمل بشكل متواصل على تأسيس القواعد والمنصات التي تستقطب النجوم والأبطال من مختلف قارات العالم، وتمثل محطة مهمة من محطات الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال».