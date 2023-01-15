10 فرق في دولية دبي للسلة

علي معالي (دبي)

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية على مشاركة 10 أندية في النسخة رقم 32، التي تنطلق يوم 27 من الشهر الجاري على صالة نادي النصر بدبي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

والفرق المشاركة هي منتخب الإمارات الأول، و3 فرق من لبنان وهي بيروت والرياضي ودينامو، والوحدة السوري والنفط العراقي والنصر الليبي وسترونج جروب الفلبيني والمنستيري التونسي وسلا المغربي، وهذه النسخة من دولية دبي جاءت بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا، وتعتبر أفضل إعداد للمنتخب الوطني قبل المشاركة في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المقرر لها العاصمة القطرية الشهر المقبل.

وقررت اللجنة المنظمة إجراء القرعة ظهر الثلاثاء المقبل بمقر اتحاد السلة بدبي عبر موقع الاتحاد «أونلاين»، وتهتم اللجنة المنظمة بهذه النسخة في ظل عودتها للساحة من جديد وسط أحداث مختلفة للسلة منها تواجد شباب الأهلي بقوة وصدارته لمجموعته الأولى في تصفيات غرب آسيا «منطقة الخليج» وأيضاً المنتخب الوطني في التصفيات القارية المقبلة، والتعديلات التي ظهرت في مجال اللعبة قارياً ودولياً.

وأكد عيسى درويش مدير عام شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة التي حصلت على حق تنظيم نسخة دولية دبي 32، بالتعاون مع شركة الجيل الجديد على أن هناك ترتيبات مختلفة تضمن نجاح التنظيم بشكل رائع هذه المرة، وقال: «نسخة نعتبرها جميعاً استثنائية ليس على المستوى الفني والتنظيمي فقط، بل ستكتمل بالنجاح الجماهيري في ظل وجود جاليات عربية وآسيوية تهتم كثيراً باللعبة».

وأضاف: «تم إعداد برنامج حافل يتمثل بتنظيم فعاليات اجتماعية داخل وخارج صالة نادي النصر التي تقام عليها المنافسات، تشارك فيها العائلات وتكون أشبه بمهرجان مشوق مصاحب للمباريات، لتكون كل الأسرة متواجدة وتستمع بكل المقومات المتاحة».