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الرياضي

بيلاروسي يتصدر «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

بيلاروسي يتصدر «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
15 يناير 2023 13:32

الشارقة (الاتحاد)
تحولت بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي في نسختها الرابعة، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بمنطقة جبال الفاية إلى مهرجان رياضي سياحي دولي يحفل بالكثير من الظواهر الرياضية والسياحية المثيرة في مقدمتها الحضور الجماهير الكبير في موقع الحدث.
وقدم المشاركون فاصلاً من الإبداع في اليوم الثاني من المنافسات، حيث تنافس على صدارة البطولة 5 طيارين، وانفرد البيلاروسي يوهيني فيخور بالصدارة بعد نهاية الجولات الثلاث برصيد 14 نقطة، وجاء في المركز الثاني البلغاري ياسين نيشييف برصيد 15 نقطة، ثم الروسي ميلينيكوف ثالثاً برصيد 16 نقطة ثم التركي أرتون بايراك رابعاً برصيد 22 نقطة، والألباني بليراين براس برصيد 71 نقطة، وطبقاً لنظام البطولة المتسابق الأقل نقاط هو المتصدر.
من جانبه، أكد عبيد المنصوري مدير البطولة أن يحق لكل طيار أن يقوم بتجربة واحدة فقط، كما يحق له بعدد 5 قفزات رسمية تحتسب له نتيجة أفضل ثلاث قفزات منهن، وستستكمل اليوم القفزتين الأخيرتين لتحديد هوية الفائزين.
وأضاف: «فريق العمل اللوجستي بقيادة يوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العام باتحاد الرياضات الجوية ولجنة الحكام بذلوا جهداً كبيراً جهداً بسبب تنفيذ الخطة التبادلية والتي أعدتها اللجنة المنظمة لتكون بديلة في حال اشتداد سرعة الرياح، كما قدم عبد الله مراد ومعه حكام البداية والأمن والسلامة، عبد الرحمن أحمد وطاهر حسن وحكام دقة الهدف عبيد إسماعيل وسعيد الهاشمي وإسماعيل الحوسني وعبيد المنصوري ومووراس عمر جهوداً كبيرة».

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