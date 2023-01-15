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الاتفاق يسجل الظهور الأول لرونالدو

الاتفاق يسجل الظهور الأول لرونالدو
15 يناير 2023 12:27

الرياض (د ب أ)

أكد الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر السعودي أن كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية سيكون حاضراً في مباراة الأصفر أمام الاتفاق الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي. 

وانضم رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه غاب عن مباراتي فريقه أمام الطائي والشباب، بعد تعرضه للإيقاف مباراتين مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كعقوبة إنضباطية. 

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وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي بعد التعادل السلبي مع الشباب مساء السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري: "رونالدو سيكون موجوداً أمام الاتفاق" وفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد وأرجع مدرب النصر عدم مشاركة الكاميروني فينسنت أبو بكر أمام الشباب رغم وجوده على مقاعد البدلاء، إلى تخوفه من تفاقم إصابة اللاعب، وأوضح: "في مثل هذه المباريات من الصعب المخاطرة، وفي العادة أجري خمس تغييرات واليوم أجريت تبديلين فقط". 

وانضم رونالدو 37 عاماً إلى النصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي. 

من ناحية أخرى التحق كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، بأكاديمية النصر السعودي، ليواصل مسيرته في الملاعب بالمكان الذي يلتحق فيه والده.

رونالدو
النصر السعودي
الدوري السعودي
رودي جارسيا
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