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5 لافتات عراقية «مُضحكة» في «خليجي 25»!

5 لافتات عراقية «مُضحكة» في «خليجي 25»!
15 يناير 2023 12:30

علي معالي (دبي)
5 لافتات مختلفة ظهرت في «خليجي 25» في المدرجات العراقية أثناء البطولة المقامة حالياً في مدينة البصرة، حملت الكثير من الدعابة والضحك، وانتشرت بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق، وأكدت هذه اللافتات الاندماج الكبير للجماهير العراقية مع البطولة، وبعضها كان يحمل توصيل رسائل عائلية مختلفة، وبعضها كان مضحكاً ويحمل الكثير من الطرافة.
حمل مشجع عراقي لافتة كُتب عليها: «ها يُمه شلونج»، ما أثار ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس هذا فحسب بل كانت هناك لافتة أخرى في مباراة ثانية للمنتخب العراقي أمام منتخب اليمن حيث ظهر الفنان العراقي علي فرحان من المدرجات حاملاً معه لافتة كتب عليها: «يا ريت الزواج مثل كأس الخليج كل سنتين عروسة».
لقطة أخرى حملها عدد من الشباب رداً على نشر وتصوير نساء عراقيات في البطولة، حيث حملوا لافتة بالمدرجات مكتوباً عليها باللغة العربية: «ولكم صوروني».
ولعل أطرف هذه الرسائل الاجتماعية جاءت مع طفل عراقي بالمدرج مخاطباً مدرسته قائلاً: «ست أنة ب‍البصرة أجليلي الإملاء»، وهي لقطة أثارت ردود أفعال كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق.
وهناك لافتة أخرى خامسة ظهر خلالها شبان عراقيون موجهين رسالة إلى والدتهم من خلال لافتة كبيرة كُتب عليها: «يمة فلوسج ب‍البصرة»، «ها يمة ل‍كيتي فلوسج»، على غرار المشجع العراقي، الذي ذهب إلى مونديال قطر 2022، بعد «سرقة» أموال والدته.

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