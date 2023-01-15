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مليحة والوصل يكملان مربع كأس اليد

مليحة والوصل يكملان مربع كأس اليد
15 يناير 2023 11:30

رضا سليم (دبي)
تأهل فريقا مليحة والوصل إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد في ختام مباريات المجموعة الأولى، فيما يلعب دبا الحصن «الثالث»، والنصر «الرابع» على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن، ويلتقي مليحة متصدر المجموعة الأولى مع الجزيرة وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي الشارقة متصدر المجموعة الثانية مع الوصل وصيف الأول، وستقام مباريات المربع يوم السبت المقبل، وتسبقها يوم الجمعة مباريات الترضية.
كانت الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى قد شهدت إثارة كبيرة بعد فوز الوصل على النصر بنتيجة 33-28 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الإمبراطور»، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 19-17، ليرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط، والنصر إلى المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط.
وفي المباراة الثانية فقد دبا الحصن فرصة التأهل للمربع للمرة الأولى بعد خسارته أمام مليحة بنتيجة 27-29 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 13-11، ورغم أن دبا الحصن كان بحاجة للفوز من أجل الدخول في لعبة التأهل بعدما فاز في أول مباراة على النصر وخسر أمام الوصل إلا أن الخسارة وضعته في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
المثير أن مليحة ضرب كل التوقعات، وفاز بالمباريات الثلاث على الوصل والنصر ودبا، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في المجموعتين، وتبقى خطوة على حلم الفريق للوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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