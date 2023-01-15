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لاعبو «الأبيض» خارج قائمة نجوم «خليجي 25»

لاعبو «الأبيض» خارج قائمة نجوم «خليجي 25»
15 يناير 2023 11:00

البصرة (الاتحاد)
أسدل الستار على مباريات الدور الأول من بطولة كأس الخليج «خليجي 25» بصعود منتخبات العراق وقطر والبحرين وعمان إلى نصف النهائي، وجرت 12 مباراة شهدت تسجيل 30 هدفاً، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي.
وقدمت المنتخبات أداء جيداً، خاصة منتخبي العراق والبحرين الذين يعتبران افضل منتخبين في البطولة، يأتي بعدهما منتخب عمان ثم قطر، وبرز أكثر من لاعب في صفوف منتخبات البطولة، غير أن لاعبي العراق والبحرين سيطروا على قائمة نجوم الدور الأول وحصدوا ست جوائز من مجموع 12 جائزة مخصصة لأفضل لاعب أو رجل المباراة وهي جائزة استحدثتها اللجنة المنظمة للبطولة.
وتوج ضرغام وإبراهيم بايش وحسين علي نجوماً لمباريات العراق أمام عمان والسعودية واليمن، بينما نال الثلاثي البحريني مهدي حميدان وكميل الأسود وعبدالله يوسف جوائز مباريات الأحمر أمام الإمارات وقطر والكويت، وحصل كل من عمرو سراج وتميم منصور مفتاح على الجائزة من منتخب قطر في مباراتي العنابي أمام الكويت والإمارات، و فاز الثنائي صلاح اليحيائي وحارب السعدي من منتخب عمان بالجائزة في مباراتي عمان أمام السعودية واليمن.
وتوج السعودي سميحان النابت بالجائزة في مباراة الأخضر أمام اليمن وفاز الكويتي مبارك الفنيني بالجائزة في لقاء الأزرق أمام منتخبنا، ولم يحصل أي لاعب من منتخبنا على جائزة نجم المباراة في مباريات «الأبيض» الثلاث في الدور الأول، وذهبت الجوائز للاعبي البحرين والكويت وقطر وكذلك خلت القائمة من أسماء لاعبي المنتخب اليمني.
ويتنافس أكثر من لاعب على جائزة أفضل لاعب في البطولة، لكن رأى الفنيون أن نجم «خليجي 25» لن يخرج من الثلاثي كميل الأسود لاعب منتخب البحرين وحارب السعدي لاعب عمان وإبراهيم بايش لاعب العراق

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