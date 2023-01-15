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«زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم «دولية كرة الصالات للصم»

«زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم «دولية كرة الصالات للصم»
15 يناير 2023 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الفترة من 23 وحتى 27 يناير الحالي منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، والتي تقام على ملاعب أدنوك في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة، بمشاركة 6 أندية رياضية، هي نادي الصم بالرياض من المملكة العربية السعودية ونادي الصم من جمهورية مصر العربية وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المملكة المغربية ونادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا، ونادي أبوظبي ونادي العين لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.
وتأتي البطولة في إطاراهتمام القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، بفئة أصحاب الهمم وتمكينهم بكافة المجالات، وحرصاً على تشجيع أصحاب الهمم في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي وتعزيز الوعي المجتمعي في المنطقة وإبراز دور نادي الظفرة لأصحاب الهمم كأحد الأندية الرياضة التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الذي يعمل على اكتشاف وانتقاء الموهوبين من فئة الصم بمنطقة الظفرة للمشاركة وتوجيههم للرياضة التنافسية، وتعريف جمهور المنطقة بأهمية الرياضة لأصحاب الهمم.
تهدف البطولة إلى إبراز رياضة أصحاب الهمم، وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تمثلها الدول المشاركة، وتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية فيما بينها، لاسيما أن كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً في العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن طاقات أصحاب الهمم من فئة الصم، وذلك من خلال البطولة والبرامج المصاحبة، وتعزيز مفهوم السعادة لدى الصم وذويهم من خلال المشاركة في البطولة والفعاليات، وتعميق الدور المجتمعي من خلال الإسهام في دعم هذه الفئة.

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