رالي دكار مستمر في استكشاف الصحراء السعودية

الرياض(أ ف ب)

ستستمر المملكة العربية السعودية في استضافة رالي دكار للسنوات القليلة المقبلة، بحسب ما أفاد مدير السباق ديفيد كاستيرا، مؤكداً أنه "لا يزال لدينا الكثير من الصحاري لاستكشافها".

وجاء حديث كاستيرا على هامش المرحلة ما قبل الأخيرة للرالي، الذي يتجه فيه القطري ناصر العطية نحو لقبه الخامس الاحد.

قال في هذا الصدد "أنا سعيد جدًا لأننا سنبقى هنا، مع وجود الكثير من الصحاري لاستكشافها وإمكانات هذا البلد الهائلة".

انتقل رالي دكار الصحرواي إلى المملكة في العام 2020 بعد فترة في أميركا الجنوبية بعقد عقد أولي مدته 10 سنوات.

أعلنت الشركة المنظمة "أسو" عن هذا الانتقال في 2019، قائلة إن فصلًا جديدًا من تاريخ السباق الاسطوري سيُكتب في "الصحاري الشاسعة والغامضة".

وعلق كاستيرا "لقد حدث اليوم تغيير كبير، البلد المنظم يتقدم بمعدل سريع. ونحن هنا لتنظيم حدث رياضي له شرعية وجوده هنا لأن الأرض تناسبه".

واستثمرت السعودية بكثافة في جذب الأحداث الرياضية البارزة بما في ذلك كرة المضرب والفورمولا واحد والجولف، وتستعد لعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 في كرة القدم.

وفي الشهر الماضي وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، مع نادي النصر في صفقة تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو.