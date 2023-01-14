الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رالي دكار مستمر في استكشاف الصحراء السعودية

رالي دكار مستمر في استكشاف الصحراء السعودية
14 يناير 2023 23:17

الرياض(أ ف ب) 
ستستمر المملكة العربية السعودية في استضافة رالي دكار للسنوات القليلة المقبلة، بحسب ما أفاد مدير السباق ديفيد كاستيرا، مؤكداً أنه "لا يزال لدينا الكثير من الصحاري لاستكشافها".
وجاء حديث كاستيرا على هامش المرحلة ما قبل الأخيرة للرالي، الذي يتجه فيه القطري ناصر العطية نحو لقبه الخامس الاحد.
قال في هذا الصدد "أنا سعيد جدًا لأننا سنبقى هنا، مع وجود الكثير من الصحاري لاستكشافها وإمكانات هذا البلد الهائلة".
انتقل رالي دكار الصحرواي إلى المملكة في العام 2020 بعد فترة في أميركا الجنوبية بعقد عقد أولي مدته 10 سنوات.
أعلنت الشركة المنظمة "أسو" عن هذا الانتقال في 2019، قائلة إن فصلًا جديدًا من تاريخ السباق الاسطوري سيُكتب في "الصحاري الشاسعة والغامضة".
وعلق كاستيرا "لقد حدث اليوم تغيير كبير، البلد المنظم يتقدم بمعدل سريع. ونحن هنا لتنظيم حدث رياضي له شرعية وجوده هنا لأن الأرض تناسبه".
واستثمرت السعودية بكثافة في جذب الأحداث الرياضية البارزة بما في ذلك كرة المضرب والفورمولا واحد والجولف، وتستعد لعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 في كرة القدم.
وفي الشهر الماضي وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، مع نادي النصر في صفقة تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو.

أخبار ذات صلة
الاتفاق يسجل الظهور الأول لرونالدو
لاعبو «الأبيض» خارج قائمة نجوم «خليجي 25»
رالي داكار
السعودية
رونالدو
آخر الأخبار
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
الرياضي
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©